Heiligenhaus: Helfer bescheren himmlisches Fest

In Heiligenhaus muss niemand allein Heiligabend verbringen. Ehrenamtliche der evangelischen Kirchengemeinde haben für die Feier schon alles vorbereitet. Jetzt muss nur noch aufgetischt werden. Von Henry Kreilmann

Auch heute wird das Haus der Kirche wieder zur Zuflucht für diejenigen, die den Heiligen Abend nicht alleine feiern möchten. Was bereits seit 45 Jahren eine kleine, aber feine Tradition ist, wird auch in diesem Jahr wieder bei so manchem für einen echten Lichtblick sorgen.

In diesem Jahr werden sich rund 50 Menschen zusammenfinden. Dass der Abend schön wird, dafür sorgen Helfer - ehrenamtlich. Mit viel Liebe zum Detail haben die sieben Gastgeber auch den heutigen Abend vorbereitet um den Abend für die 42 angemeldeten Gäste besonders schön zu machen. Beleuchtung mit Lichterketten, dazu Kerzen auf den Tischen, festliche Tischdecken - und frische Tannenzweige, die auch für den passenden Duft sorgen. Damit ist das feierliche Amt der Helfer aber nicht beendet.

Das Zuhören, Nachfragen, und das Einbeziehen in die Runde gehört heute Abend ebenso dazu. "Es soll sich keiner allein fühlen", sagt Hanna Dimkic. "Es sind vor allem ältere Menschen, die kommen, auch einige Paare", erzählt das Gemeindemitglied der evangelischen Kirche, das seit 28 Jahren zu den Organisatoren des besonderen Weihnachtsfestes gehört. Sie kennt die Höhen und Tiefen der Veranstaltung, die sich Weihnachten für Alleinstehende nennt, und sie kennt die großen und kleinen Geschichten, die ihre Gäste mitbringen. Und sie ist mit Begeisterung dabei. "Es ist völlig gleich, welche Religion die Gäste haben. Wir wollen zusammen feiern", fasst sie den Abend zusammen. Eine Familie sorgt für die musikalische Begleitung, gesungen wird gemeinsam, das verbinde noch mal auf ganz besondere Weise, finden die Helfer.

Der Abend, einst ein gemeinsames Projekt der Ökumene (siehe Infobox), hat seine Heimat nun bei den Protestanten im Haus der Kirche gefunden. "Es ist mir wichtig, anderen ein schönes Fest zu bereiten", sagt Ulla Schreyer. Dem kann auch Tina Pilot nur zustimmen. Sie sorgt an dem Abend für das Festmahl: Rinderbraten, Kartoffelgratin und Rotkohl, dazu einen besonderen Nachtisch. Alles selbst gemacht. "Den Schokokuchen gab es am Mittwoch schon mal zur Probe und er ist gut angekommen", freut sich die Gemeindesekretärin, die mit Koch- und Backtalent zu begeistern weiß. "Für mich ist es wichtig, dass es an Weihnachten gemütlich und festlich ist, und dazu gehört auch gutes Essen", findet Pilot. "Unsere Gäste sollen einfach mal genießen können."

Und die Idee dahinter funktioniert auch bei den Helfern. Bei Mario Thomackenstein etwa, der von der Familie seiner Frau Bianca Blenkers für das Amt rekrutiert wurde. Die Familie ist schon seit etwa zehn Jahren dabei. "Eigentlich bin ich nicht unbedingt ein Weihnachtsfan, wenn wir dann aber alle zusammen sitzen und singen, dann kommt auch bei mir echte Weihnachtsstimmung auf." "An Heiligabend finden hier sechs Gottesdienste statt. Da sind nicht nur Räume belegt, sondern auch der Pfarrer und die Pfarrerinnen schwer eingespannt", weiß Dimkic. Sie freut sich, dass am Heiligen Abend so viele Menschen den Weg zu den Gottesdiensten finden. "Und auch bei uns wird natürlich die Weihnachtsgeschichte vorgelesen."

Quelle: RP