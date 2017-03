später lesen Hösel Hoher Schaden: Täter brechen Autos in Hösel auf 2017-03-01T18:12+0100 2017-03-02T00:00+0100

In der Nacht zum Mittwoch gab es Fahrzeug-Aufbrüche in Hösel. In allen Fällen wurden Fenster eingeschlagen, um ins Innere zu gelangen und die Navigationsgeräte, Lenkräder und Fahrzeugelektronik zu entwenden.