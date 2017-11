Ratingen: Hoppeditz eröffnet mit viel Humor die Session

Katrin Hofmann "erwacht" am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Vorplatz von St. Peter und Paul.

Die Ratinger Jecken werden die Gunst des Datums nutzen - und den Sessionsstart am 11.11. vom frühen Samstagmorgen an zünftig begehen. Schon ab 10.11 Uhr wird auf dem Kirchvorplatz von Peter und Paul das Erwachen des Hoppeditz gefeiert, so dass pünktlich um 11.11 Uhr die Session unter dem Motto "Mer häwe nit af, mer bliewe om Bode" eröffnet werden kann.

Katrin Hofmann wird dann wieder in die Rolle des Hoppeditz schlüpfen, und das vergangene Jahr kritisch, aber immer mit einer humoristischen Verpackung, Revue passieren lassen. Natürlich werden auch das Prinzenpaar und eine Abordnung der Schirmherren der vergangenen Session dabei sein und kräftig zu karnevalistischen Klängen schunkeln. Alle Ratinger sind eingeladen, mit den Karnevalisten diesen "Startschuss" zu feiern und die neue Session zu eröffnen. Die Veranstaltung ist öffentlich. Doch damit nicht genug. Am Abend des 11.11. geht es dann mit der großen Prinzenkürung in der Ratinger Dumeklemmerhalle karnevalistisch weiter. Ab 19 Uhr wartet dann das Ratinger Narrenvolk gespannt darauf, dass aus den bürgerlichen Roland und Ewa Adena, vom Ratinger Abschleppunternehmen Wlasak, das Prinzenpaar für die Session 2018, Prinz Roland I. und seine Ratingia Prinzessin Ewa I. werden. "Die beiden, gemeinsam mit den Schirmherren der Firma Railflex David und Martina Uhr, werden den Narren an diesem Abend, aber auch in der vor Ihnen liegenden Session, viel Spaß bereiten," ist sich der 1. Vorsitzende des Karnevalsausschusses Peter Hense sicher. Mirco Köstring, 1. Präsident des KA, wird durch den Abend führen und hat wieder ein abwechslungsreiches Programm vorbereitet. So wird die Tanzgarde von Colonia Rut-Wiess Tanzakrobatik der Spitzenklasse präsentieren, während Dave Davis, bekannt aus vielen Fernsehauftritten als "Mr. Motombo", die Lachmuskeln strapaziert. Selbstverständlich werden die Ratinger Prinzengarden Blau-Weiss und Rot-Weiss dabei sein, so wie der singende Wirt aus Ratingen, Heinz Hülshoff. Der "Hahnenschrei" der Funken Rot Wiss präsentiert auch in diesem Jahr das Mottolied erstmals auf der Kürung. Bei der Vertonung des Mottos zeigte Ignacio Ordejon von den Ex-Schirmherren wieder einmal seine musikalischen Qualitäten. Weitere Programmpunkte für diesen Abend sind das "Hedemer Dreijestirn", die Bauchrednershow von "Klaus & Willi", der Büttenredner "Martin Schops" und als krönender musikalischer Abschluss niemand geringeres als "Die Rabaue".

Eintrittskarten gibt es ab sofort zu kaufen zum Preis von 30, 28, 25 und 22 Euro über die Internetseite des Ratinger Karnevalsausschusses unter www.jeck.de.

(köh/RP)