Ratingen: In Mitte und Homberg werden Bäume gefällt

Die Stadtverwaltung hat Baumfällungen angekündigt. 23 Weißdornbäume im Bereich des Bürgersteiges auf der Beethovenstraße und sechs Weißdornbäume auf der Bechemer Straße sind seit Jahren von der Blattfallkrankheit betroffen.

Diese Pilzinfektion führt zu verfrühtem Abwerfen des Laubes, so dass die Bäume bereits im Sommer kahl sind.Inzwischen sind die Pflanzen so geschwächt, dass nun weiter Schädlinge - wie zum Beispiel der Birnenprachtkäfer - die Bäume befallen haben. Der Birnenprachtkäfer zerstört die Leitbahnen der Gehölze und unterbricht die Nährstoffzufuhr, bis der Baum abstirbt. Da die die Verkehrssicherheit gewahrt werden muss und die Bäume auch leider nicht mehr zu retten sind, müssen sie in den nächsten Tagen gefällt werden. Eine Ersatzpflanzung an geeigneten Standorten ist für das Frühjahr vorgesehen.

Zudem müssen in Homberg in der Grünanlage neben der Ringstraße zwei große Ahornbäume und eine große Vogelkirsche gefällt werden. Die Ahornbäume weisen im Stammbereich deutliche Risse auf, die ein Auseinanderbrechen der Ahornbäume zur Folge haben. Die daneben stehende Vogelkirsche ist im Wurzelbereich von einem holzzerstörenden Pilz (Sparriger Schüppling) befallen.

