Ratingen: Isenbügel feiert außer Rand und Band

"Jeck und keck" in der Aula der Clarenbach-Grundschule ist Jahr für Jahr Treffpunkt der verkleideten Jecken. Von Henry Kreilmann

Einmal im Jahr kommt es vor, dass "der Hügel" im Norden der Stadt wieder an allen Ecken bebt und wippt. Augen- und Ohrenzeugen berichten, dass dieses außergewöhnliche Phänomen meist im Februar im Stadtteil Isenbügel auftritt. Experten wissen allerdings längst, das geschieht immer am Samstag, bevor die Karnevals-Session ihr Finale feiert.

Noch vor Schweinemittwoch und Rathaussturm, wird unter anderem hier, in Isenbügel, Karneval gefeiert. "Jeck und keck" heißt die Veranstaltung, die längst zur Marke geworden ist, fand sie doch in diesem Jahr bereits zum 37. Mal statt. Randvoll war der Saal auch in diesem Jahr wieder, denn das Programm auf der Bühne ist eines von Isenbügelern für Isenbügeler, die mit Augenzwinkern die Themen des Stadtteils aufs Korn und auf die Schippe nehmen, vor allem aber das gemeinsame Feiern nicht aus den Augen verlieren.

So führte Andreas Fecke durch den Abend, stilvoll im Hawaiihemd und mit einem fröhlichen "Aloha". Er hatte bereits im vergangenen Jahr die Moderation übernommen. "Ausgeheckt" wird die Karnevalsfeier schon seit einigen Jahren vom Bürgerverein, für den der Karneval in der Aula der Adolf-Clarenbach-Grundschule zum ersten großen Höhepunkt im Stadtteil-Programm gehört. Die Besucherzahlen zeigen warum, auch in diesem Jahr ist kein Platz unbesetzt geblieben, es schunkelt sich schließlich erst richtig, wenn viel los ist. Und allerspätestens wenn DJ Sebastian Pfeiffer aus Velbert Helene Fischers Stimmungskracher "Atemlos" auflegt, kocht der Saal. Genau das ist das Geheimrezept dieses Abends, es gibt abwechselnd Büttenreden oder kreative Darbietungen, und dann wieder Zeit zum Tanzen, Schunkeln und für Polonaisen. Und die Organisatoren wissen, es kommen nicht nur Isenbügeler, auch so manchen Essener kann man hier entdecken. Wenn nicht alle quietschbunt und verrückt verkleidet wären, als Piloten oder Kapitäne, Freiheitsstatuetten oder Cowboys, Prinzessionen und Bienchen. Zu den stillen Helden gehören da ganz klar die Helfer an der Theke.

Die Geschichte hinter dem Karneval ist eine Erfolgsgeschichte. Vor 37 Jahren haben befreundete Familien beschlossen, dass der Karneval nicht nur in den umliegenden Karnevalshochburgen gefeiert werden muss, sondern auch im Stadtteil. Die Veranstaltung wurde immer größer. Jeder brachte Jecken mit, die Veranstaltung, damals noch in der Dorfkirche, sprach sich schnell herum und die Nachfrage wuchs, und damit auch die Platznot, man fand ein finales Zuhause in der Aula der Grundschule und hier fühlt man sich beim Feiern pudelwohl. "Es ist toll zu sehen, wie die Tradition von der nächsten Generation hochgehalten wird", freuen sich die Organisatoren von damals. Die Richtung für die Zukunft des Isenbügeler Karnevals ist klar: "Wir wünschen uns, dass die Zusammenarbeit mit der Stadt weiter so gut läuft und wir in der Aula feiern können."

Quelle: RP