Heiligenhaus: Jecke planen Session voller Rekorde

Die sehr speziellen Heiligenhauser Daten heißen "Schweinemittwoch" und "Nelkensamstag". Da geht's richtig rund. Endlich. Denn früher war nichts los. Von Paul Köhnes

Es begann mit einem etwas frustrierten Facebook-Post: Am Rosenmontag 2015 monierte Jennifer Butgereit: In Heiligenhaus ist zu Karneval nix los. Das hatte ungeahnte Folgen. Die wichtigste: Am Nelkensamstag, 25. Februar, wird der zweite Heiligenhauser Karnevalszug durch die Stadt ziehen - geplant als Großveranstaltung mit satt fünfstelliger Besucherzahl. Schon bei der Premiere im vergangenen Jahr waren die Macher überrascht vom eigenen Riesenerfolg. "Gerechnet hatten wir mit 5000 Gästen, es kamen über 10.000", erinnert sich Daniel Tüch. 2. Vorsitzender der Heljens-Jecken. So heißt der Verein mit 55 Mitgliedern, der sich um die ganze Heiligenhauser Session kümmert.

Inzwischen gehen sie geradezu professionell vor. Tüch kann das rein kalendarisch so fassen: "Wer Karneval organisiert, hat drei Wochen frei im Jahr." Die übrigen sind belegt mit Terminen und der Planung für die nächste Session. Bei der gibt es eine Menge Besonderheiten, schon terminlich. "Wir wollen nicht mit Karnevalshochburgen konkurrieren - wozu auch?" Das fragt Jecken-Chefin Butgereit.

So denkt man auch im Arbeitskreis Gastronomie des Stadtmarketings. Die Verbindungen zu den Jecken ergeben sich für Wirt Manfred Passenheim in seiner Gaststätte "Aule Schmet" ganz von allein: Die Schmet ist Hauptquartier der Heljens-Jecken, hier trifft sich an jedem ersten Mittwoch im Monat zwar kein Elferrat, aber alle Karnevalsbegeisterten, die wie auch immer zur Session beitragen wollen. Passenheim liefert auch die Erklärung für das erste denkwürdige Sessionsdatum: den "Schweinemittwoch". Womit - inzwischen traditionell - der Tag vor Altweiber gemeint ist. An diesem Tag fahren die Gastronomen seit Jahren auf dem Kirchplatz Flüssiges zum Trinken und Schweinernes zum Essen auf. Karneval feiern, das braucht schließlich eine gute Grundlage. Einen "Nischentermin" nennt Passenheim die Idee, die vor sieben Jahren geboren wurde. Um eine Antwort auf die Frage zu geben: "Was tun, wo nix Karnevalistisches los ist?"

"Total entspannt und ganz ohne Amt"

Spätestens nach dem Zug am "Nelkensamstag" 2016 kann von "nix los" nun wirklich nicht mehr die Rede sein. Und man braucht dabei nicht mal an den Rathaussturm denken, den die Frauen Union um Uschi Klützke längst etabliert hat. Oder das Hoppeditz-Erwachen, das karnevalistisch aufgeweckte Heiligenhauser inzwischen auch am Ort live erleben können.

Ist es da ein Wunder, dass sich zum Stammtisch der Jecken auch brauchtumsverwurzelte Gäste aus der Nachbarstadt Ratingen einfinden? Diese Woche saß der ehemalige Ratinger Karnevalsausschuss-Chef Hubertus Brauer mit in der Runde: "Total entspannt und ganz ohne Amt", wie er augenzwinkernd erläuterte.

Stand der Dinge 2017 für den Karnevals-Vorstand um Jennifer Butgereit: Der Wagen der Heljens-Jecken 2017 ist in Arbeit, der Anhänger steht in einer Isenbügeler Scheune. Der Flyer mit allen Daten, Geschichten und Infos zur Session ist flächendeckend verteilt. Das Sicherheitskonzept für den diesmal gleich als Großveranstaltung geplanten Zug steht, THW, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Ordnungsamt sind mit im Boot. Und was natürlich immer läuft: Sponsorensuche. Anders gesagt, das Klinkenputzen für den Karneval. Und was fehlt? "Ein Prinzenpaar", sagt Butgereit. Das könne der kleine Verein aus finanziellen Gründen nicht leisten. Interessenten müssten mit Eigenbeteiligung von minimal 15.000 Euro kalkulieren. Das jedenfalls sei die Erfahrung aus Nachbarstädten. Bleibt die Hoffnung auf 2018. Dann soll es übrigens auch eine Prunksitzung in der Kant-Aula geben. Butgereit und Tüch verraten: "Das Programm steht schon."

Quelle: RP