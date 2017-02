Lintorf: Jecker Lindwurm zieht durch Lintorf

Am Ende sind die Wünsche von Lennard I. und Emilie I., dem amtierenden Kinderprinzenpaar, erhört worden: Es blieb trocken beim Kinderkarnevalszug zwischendurch schien sogar die Sonne. Das sorgte für tausende Besucher am Straßenrand, die vor allem den bunt kostümierten Gruppen zujubelten. Von Wolfgang Schneider

Besonders taten sich da die Clowns von der Johann-Peter-Melchior-Schule als Lokalmatadoren und die Jecken aus dem Calor Carrée hervor, die diesmal als Paradiesvögel daher kamen. Aber auch die süße Fußgruppe des TV Ratingen kam mit viel Charme bei den Zuschauern am Straßenrand an. Sichtbar Spaß hatten aber auch die Erwachsenen wie Stadtwerkechef Friedhelm Schande, der voller Begeisterung Kamelle unters Volk brachte. Höhepunkt des Zuges war aber natürlich der große Wagen der jungen Tollitäten, die ihren großen Tag sichtlich begeistert nutzten. Dazu hatten sie auch diesmal wieder besonders viel Zeit, fast zweieinhalb Stunden dauerte es, bis der von Polizeichef Elmar Hörster und den Zugleitern angeführte Zug, am Ziel auf der Speestraße ankam. Die engen Kurven und die Verkehrsinseln sorgten für den einen oder anderen Stau bei den großen Zugmaschinen. Doch die Wartezeit wurde durch die zahlreichen Musikgruppen im Zug mit sehenswerten Showeinlagen überbrückt, so dass trotzdem keine Langeweile aufkam.

Spaß beim Kamelle verteilen und werfen hatten vor allem die Kleinsten, die im Zug dabei waren. Immer wieder scherten sie aus den Gruppen aus und verteilten Süßigkeiten an die Menschen, die den närrischen Nachwuchs-Lindwurm aus ihren Wohnungen verfolgten. Die waren überrascht, dass diesmal die fleißigen Mitarbeiter des Baubetriebshofes ohne die großen Laubbläser anrückten, mit denen die Überbleibsel vor die Kehrmaschinen gepustet wurden. Wie zu erfahren war, hatte es Beschwerden über den Einsatz der Maschinen in den vergangenen Jahren gegeben, so dass erst heute morgen das komplette Aufräumen beginnen wird.

Quelle: RP