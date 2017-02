später lesen Ratingen Jetzt Tickets fürs Mehrkampf-Meeting sichern 2017-02-19T17:16+0100 2017-02-20T00:00+0100

Der Ticket-Vorverkauf für das Mehrkampf-Meeting in Ratingen hat begonnen. Das Stadtwerke Ratingen Mehrkampf-Meeting ist wieder abschließende Qualifikation der besten deutschen Zehnkämpfer und Siebenkämpferinnen für die Weltmeisterschaft, die 2017 in London stattfindet (5. bis 13. August). Am 24. und 25. Juni treffen sie im Ratinger Stadion auf weitere Weltklasse-Mehrkämpfer, die ebenfalls um Punkte für die "Combined-Events-Challenge" des Weltverbandes IAAF kämpfen.