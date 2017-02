Ratingen: Junge Liberale unterstützen Pläne des Flughafens

Die Jungen Liberalen (JuLis) Ratingen fordern ein Umdenken in der kommunalen Flughafenpolitik - doch die Ratinger FDP-Vorsitzende Dr. Tina Pannes hält die Forderungen des Nachwuchses für übertrieben und "nicht angebracht".

Die Protesthaltung gegenüber den Ausbauplänen des Flughafens, so die JuLis, ließen nur unnötige Kosten entstehen und würden den Ausbau ohnehin nicht verhindern. Stattdessen solle endlich ein konstruktiver Dialog mit dem Flughafen Düsseldorf beginnen, um sich möglichst viele Kompensationsleistungen zu sichern. Alexander Steffen, Vorsitzender der JuLis Ratingen, fordert mehr Mut von der kommunalpolitischen Vertretung: "Seit Jahrzehnten lassen sich alle Ratinger Parteien von wenigen Bürgerinitiativen in Schach halten. Der Flughafen ist für unsere Stadt existentiell und ein europaweiter Standortfaktor. Unsere Stadt sollte den Flughafen bei seinen Plänen endlich unterstützen." Die JuLis haben für den Stadtparteitag der FDP Ratingen am 2. März einen entsprechenden Antrag eingereicht: Man hoffe, dass die FDP die erste Partei in Ratingen sein werde, die sich klar zum Flughafen und seiner Kapazitätserweiterung bekennt.

Dazu Pannes: "Die FDP Ratingen bleibt bei ihrer Position. Wir anerkennen die große wirtschaftliche Bedeutung des Flughafens, die für Ratingen existenziell ist, die aber in einen vernünftigen Ausgleich gebracht werden muss zu den Belastungen für die Ratinger Bevölkerung. Die JuLis Ratingen haben hier etwas formuliert, das inhaltlich übers Ziel hinausschießt und im Stil auch nicht meinen Geschmack trifft. Ich sehe das als eine Lust an der Provokation, die ich grundsätzlich durchaus bereichernd finde, die aber in dieser sensiblen und hochkomplexen Thematik vielleicht nicht angebracht ist."

