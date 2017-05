später lesen Heiligenhaus Junge Pianisten spielen am Muttertag in der Dorfkirche 2017-05-02T17:47+0200 2017-05-03T00:00+0200

Der Förderkreis Dorfkirche Isenbügel veranstaltet in diesem Jahr am Muttertag, 14. Mai, 18 Uhr, in der Dorfkirche sein zehntes Konzert des Meisterkurses für junge Pianisten.