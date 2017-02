Ratingen: Kinderprinzenpaar ist ständig mit Spaß auf Achse

"Es ist viel besser als wir uns das jemals vorgestellt haben." Lennart und Emilie sind sich in der Bewertung der ersten Hälfte Ihrer Amtszeit als Kinderprinzenpaar einig. Dass in knapp drei Wochen am Aschermittwoch alles vorbei sein soll, stimmt die beiden Nachwuchs-Tollitäten traurig: "Es macht so unheimlich viel Spaß. Dadurch fällt überhaupt nicht auf, dass es manchmal ganz schön stressig ist."

Dabei haben sie den Höhepunkt ihrer Regentschaft noch vor sich mit dem großen Kinderzug, der am Karnevalssonntag durch Lintorf ziehen wird. "Hoffentlich ist dann das Wetter schön", sagt Emilie I., die wie ihr Prinz auf die Liebfrauenschule geht. Für die sind beide übrigens voll des Lobes: "Es ist toll, wie unsere Lehrer uns unterstützen", sagt Lennart artig, der den Stoff, den er durch die Beurlaubungen versäumt, selbstverständlich nachholt: "Das habe ich meinen Eltern versprochen."

Ein sehr positives Zwischenfazit zeigt auch Schirmherr Daniel Tombers: "Ich kann den Kindern nur Recht geben. Dass es so ein tolles Erlebnis ist, als Schirmherr durch die Säle zu ziehen, hätte ich niemals gedacht. Ich kann das nur jedem empfehlen, auch wenn es schon ein Spagat ist, alle Termine mit der Firma unter einen Hut zu bringen", so der Ratinger. Er führt den väterlichen Betrieb in zweiter Generation: "Aber alle Mitarbeiter ziehen an einem Strang." Was ihn besonders beeindruckt hat, sind die vielen helfenden Hände hinter den Kulissen: "Das ehrenamtliche Engagement, das beim Rakika an den Tag gelegt wird, finde ich bemerkenswert. Da wird so viel getan, damit die Kinder Spaß am Karneval haben, was in der Öffentlichkeit niemand mitbekommt." Gewöhnt haben sich alle Beteiligten mittlerweile an die Auftritte in vollen Sälen, wie der junge Prinz selbstbewusst erzählt: "Ich habe mir das Lampenfieber schon in der Grundschule abtrainiert, da war ich in der Theater-AG." Doch es sind nicht nur die großen Sitzungen, die Spaß machen, wie Daniel Tombers sagt: "Mir sind viele auf den ersten Blick unspektakuläre Termine im Gedächtnis geblieben, weil uns die Menschen gerade da mit so viel Wärme, Freundlichkeit und Freude begegnet sind." Ob es denn bisher einen ganz besonderen Höhepunkt für den Prinzen gegeben habe? Da muss Lennart nicht lange nachdenken: "Das war bei der Prinzenkürung, als es plötzlich Feueralarm gab und alle raus mussten. Das war cool."

