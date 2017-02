Sandra Bottke Und Jörg Borowski: Kinderzug freut sich auf das Jubiläum

Die Veranstalter rechnen mit 20.000 bis 25.000 Menschen am Straßenrand. Das Sicherheitskonzept steht.

Nur noch sechs Tage, dann zieht der Kinderkarnevalszug durch Lintorf. Wie ist die Lage?

Sandra Bottke Sehr gut. Alle Vorbereitungen sind soweit abgeschlossen, wir freuen uns zusammen mit dem Kinderprinzenpaar auf einen tollen Höhepunkt der Session und hoffen natürlich auf gutes Wetter. JÖRG BOROWSKI Auch das Thema Sicherheit spielt eine Rolle in diesen Zeiten, hier haben unsere Zugleiter Max Ellinghaus und Sascha Dettmer aber ganze Arbeit geleistet, zusammen mit der Polizei und der Stadt ein umfangreiches Sicherheitskonzept umgesetzt. Der Zug wird sicher, aber die Familien, die den Zug besuchen, werden so gut wie nichts davon mitbekommen. Es sollen einfach ein paar unbeschwerte Stunden für alle werden.

Mit wie vielen Zuschauern kalkulieren Sie?

Bottke Aufgrund der Erfahrungen der vergangenen Jahre rechnen wir wieder mit 20.000 bis 25.000 Menschen am Straßenrand - wobei das erheblich vom Wetter abhängt.

Der Kinderzug feiert in diesem Jahr ein närrisches Jubiläum: 4 x 11 Jahre. Warum ist er so erfolgreich?

Borowski Das hat mehrere Gründe aus meiner Sicht. Es liegt zum einen sicherlich daran, dass es nicht viele Veranstaltungen dieser Art gibt. Ein Zug speziell für die Kinder ist etwas besonderes, deshalb kommen viele Menschen auch von außerhalb nach Lintorf. Auf der anderen Seite bekommt der Zug aber noch besonders Leben eingehaucht durch die vielen Vereine und Institutionen wie Schulen und Kindergärten, die sich jedes Jahr eine Menge einfallen lassen für ihre Wagen oder Fußgruppen.

Nicht unbeteiligt ist aber auch der RaKiKa an diesem Erfolg.

Borowski Wir vom RaKiKa stellen uns nicht in den Vordergrund. Wer sich hier ehrenamtlich engagiert, dem geht es nicht darum, im Rampenlicht zu stehen, sondern den Kindern eine schöne Karnevalszeit zu bescheren. Das ist eine Einstellung, die sich durch die komplette Mannschaft zieht. Insofern rechnen wir uns den Erfolg nicht so sehr an. Aber vielleicht merken die Menschen bei unseren Veranstaltungen eben genau das - das es um die Sache geht und nicht um Personen. Wir sind ein gutes Team, in dem wirklich jeder gerne arbeitet und sich engagiert. BOTTKE Ein besonderer Garant für den Erfolg des gesamten Erfolges des Kinderkarnevals in der Stadt ist außerdem unser Freundeskreis, in dem sich viele Menschen und Firmen engagieren wie zum Beispiel die Sparkasse, die Stadtwerke oder auch Dirk Wittmer. Sie alle sind jederzeit ansprechbar und helfen uns, Probleme zu lösen. Es wird angepackt, wo es nötig ist.

Ist Karneval nicht eher eine Sache für Erwachsene?

Bottke Wer in die Augen der Kinder schaut, der weiß, dass es nicht so ist. Wir erreichen mit dem, was wir tun, die Seele der Kinder. Alle, die bei uns dabei sind, sind es mit Feuer und Flamme. Wer als Kind einmal mit dem Karnevalsvirus infiziert worden ist, der bleibt in der Regel dabei. Das sieht man alleine daran, dass sich unsere Präsidenten wie zum Beispiel Niklas Czekalla, der nach dieser Session ausscheidet, auch weiter bei uns im Bereich der Jugendarbeit engagieret. Wir haben zwar keine eigene Tanzgarden, da wir nicht in Konkurrenz zu den Vereinen stehen, sondern mit ihnen arbeiten, aber Jugendarbeit im besten Sinne machen wir trotzdem.

Gibt es Wünsche für die RaKiKa-Zukunft?

Bottke Helfende Hände, die uns unterstützen, können wir immer gebrauchen. BOROWSKI Der eine oder andere Sponsor wäre auch toll, damit auch weiterhin Kindern aus sozial schwächeren Familien ermöglichen können, Prinzenpaar zu werden. Denn selbst bei den Kindern fallen natürlich Kosten an.

