Altstadt: Kirche im Lichterglanz

Die Altstadt entfaltet in diesen Tagen einen ganz besonderen Zauber - und dies liegt vor allem an den Lichtern, die zahlreiche Gebäude und die Kirche St. Peter und Paul (Foto) auf besondere Art und Weise umschmeicheln. Nun geht man im Herzen der Stadt in den Endspurt Richtung Weihnachtsfest. Tipp: Ein Spaziergang am Abend lohnt sich allemal, denn die Atmosphäre ist ganz besonders - auch dank der vielen kleinen Lichter, die die Einkaufsstraßen erhellen.