Lintorf: Klöckner-Archiv zeigt Lintorf im Aufbau

Die Heimatfreunde luden zur Fotoschau. Es kamen so viele Besucher, dass der Abend wiederholt wurde. Von Gabriele Hannen

In der menschlichen Erinnerung wird manches rosig, manches schwarz-weiß und vieles so schwebend, dass man keine exakte zeitliche Zuordnung mehr auf die Reihe bringt. Das allerdings passierte bei der ersten Veranstaltung der Lintorfer Heimatfreunde in diesem Jahr nicht: Mit korrekten Zahlen präsentierte Dietmar Fahls vornehmlich baugeschichtliche Lintorfer Ereignisse mit Fotos. Es waren Aufnahmen, die Reiner Klöckner, der frühere Fotograf der Rheinischen Post, vornehmlich in den 50er und 60er Jahren gemacht hatte.

Es kamen gleich so viele Interessenten, dass der gleichermaßen informative wie unterhaltsame Abend zweimal hintereinander stattfand. Und am Sonntag steht er noch mal auf dem Programm. Die Bilder stammen aus einem Ankauf des Ratinger Stadtarchivs, das auf einen Schlag rund 350.000 Negative des Fotografen gesichert hat. Es lässt sie nach und nach nicht nur digitalisieren, sondern konnte auch eine interessierte Truppe Ratinger Bürger gewinnen, die die Aufnahmen zeitlich und inhaltlich den Artikeln in der Rheinischen Post zuordnet und mit Schlagworten katalogisiert.

Mit Dietmar Fahls haben die Lintorfer allerdings einen Mann in dieser Gruppe von Ehrenamtlern, der akribisch, begeistert und ungebrochen einsatzfreudig ihren Stadtteil im Blick hat. Er ist zwar "erst" 58 Jahre alt - er kennt aber als Eingeborener Lintorf und dessen alte Familien und weiß um deren Verflechtungen mit dem Dorf. Und, was sehr erfreulich ist: Er spart nicht mit Lob und Anerkennung für den Fotografen Klöckner, der ein großes Stück der Zeitgeschichte eingefangen hat.

Alte Ratinger kannten ihn, wie er morgens im Angerbad seine Bahnen zog, sieh sahen ihn immer mal wieder auf einem Telefonhäuschen nach der rechten Perspektive suchend, erfreuten sich schon vor mehr als einem halben Jahrhundert an den Aufnahmen aus ziemlich luftiger Höhe. Und man kann sicher sein, dass die nicht von einem wie auch immer gesicherten Menschen mit Helm und anderen hilfreichen Ausstattungen gemacht worden waren.

Die Auswahl der Bilder präsentierte vornehmlich Lintorf im Aufbau-, beziehungsweise Bau-Rausch. Ob es Straßen waren, die eine neue Teerdecke bekamen (mit Hilfe einer monströsen Maschine und acht Arbeitern mit Schüppe), ob es neue Abwasserkanäle oder Fundamentarbeiten für die unterschiedlichen Großprojekte waren - die Pfarrer von Ars-Kirche, das Schwimmbad, die Bebauung am Konrad-Adenauer-Platz - es waren viele Puzzlesteine zusammengekommen.

Besonders schön dann die Momente, in denen alte Lintorfer ihr Elternhaus entdeckten, eine ehedem geplante Straßentrasse erwähnten, die letztlich nie aufgelegt wurde, Jahreszahlen rückrechneten und sich selbst als Kind in der Prozession wahrnahmen. Grandios waren das Bild von der etwas abseits Lintorfs gelegenen Ruhrtalbrücke, in deren Mitte noch eine Lücke klaffte, und der erhabene Blick vom Kirchturm auf den ehemaligen Lintorfer Markt.

Es wären Fortsetzungen des Abends mit weiteren Bildern höchst wünschenswert.

Quelle: RP