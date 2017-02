später lesen Ratingen Kreispolizei berät zum Thema Einbruchschutz FOTO: Achim Blazy FOTO: Achim Blazy 2017-02-19T17:21+0100 2017-02-20T00:00+0100

Der nächste Beratungstermin mit dem Infomobil der Kreispolizeibehörde Mettmann findet statt am Mittwoch, 22. Februar, in der Zeit von 13 bis 15 Uhr, in Ratingen, Fußgängerzone, Marktplatz (Höhe Bücherschrank).