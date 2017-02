Ratingen: Kreispolizei steht heute Rede und Antwort

Am heutigen Dienstag, 14. Februar, tagt ab 16 Uhr der Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsförderungsausschuss im Freizeithaus West, Erfurter Straße 37. Auf die Ratsmitglieder wartet eine lange Tagesordnung mit über 30 Punkten im öffentlichen sowie fünf Punkten im nicht-öffentlichen Teil.

In Letzterem geht es unter anderem um die "Fortführung des Kindergartens Liebfrauen in Trägerschaft der katholischen Kirche". Ziemlich am Ende, nämlich unter Top 27, beschäftigt sich das Gremium mit der Kriminalität in Ratingen.

Einbrüche in Häuser, Wohnungen und Fahrzeuge sowie Fahrzeugdiebstähle - diese Delikte seien in Ratingen an der Tagesordnung, so BU-Fraktionschef Alexander von der Groeben. Auf seinen Antrag hin soll die Kreispolizei über die aktuelle Situation, Statistik sowie Maßnahmen und personelle Situation bei den zuständigen Behörden berichten. Reine Formsache dürfte das Thema "neue Vorschulgruppe bei der Stadtranderholung" sein. Das Jugendamt will die Sommerlücke bei der Betreuung von Kindern schließen, die vom Kindergarten in die Schule wechseln. Das Kindergartenjahr endet zum 31. Juli eines Jahres: Viele berufstätige Eltern haben, je nach Beginn der Sommerferien, Schwierigkeiten, die Zeit bis zum Schulanfang zu überbrücken. Im vergangenen Jahr gab es bereits zum zweiten Mal einige Plätze für Kinder ab sechs Jahren, die noch nicht eingeschult waren. Weil die Gruppe aber einen erhöhten Betreuungsbedarf hat, soll in diesem Jahr für die Zeit vom 14. August bis zum 25. August ein zusätzliches flexibles Angebot für die Zeit zwischen 8 und 14.30 Uhr geschaffen werden.

Um die Turnhalle Poststraße, zeitweise Flüchtlinge genutzt, will sich der TV Ratingen kümmern. Der Verein will beispielsweise Fenster, Außentür, Duschen und Sanitäranlagen in Eigenregie sanieren. Dazu gibt es einen Zuschuss.

Quelle: RP