Hösel: Kulturkreis Hösel: Lesung mit Petra Gerster zum Leben Martin Luthers

"Der rebellische Mönch, die entlaufene Nonne und der größte Bestseller aller Zeiten" - das ist Titel einer Lesung, mit der ZDF-Moderatorin Petra Gerster und ihr Mann Christian Nürnberger am Samstag, 18. Februar, 19 Uhr, Haus Oberschlesien, Bahnhofstraße 71, zu Gast sind. Im wechselseitigen Gespräch erzählen die Autoren, welche Bedeutung Martin Luther für sie persönlich bis heute hat.

Martin Luther - für die einen der große Reformer, der geniale Übersetzer der Bibel, für die anderen ein Unruhestifter und Kirchenspalter. Der Journalist und Publizist Christian Nürnberger und seine Frau, die Fernsehmoderatorin Petra Gerster, gehen in ihrem Ende 2016 erschienenen Buch diesen Fragen nach: Inwieweit reicht Luthers Wirken und Schaffen in unsere Zeit hinein? Was ist das Faszinierende an seiner Person und welche Aktualität haben seine Thesen heute noch? Welche Rolle spielt in diesem Wirkungskreis Katharina von Bora, die entlaufene Nonne und spätere Ehefrau von Martin Luther? Um die Faszination dieses Mannes zu ergründen, nimmt Christian Nürnberger den Leser mit in die damalige Zeit. Wir erleben hautnah, wie Luther aufwuchs, woran er glaubte und wie er aus tiefster Überzeugung, das Richtige zu tun, die katholische Kirche und die gesamte damalige Welt ins Wanken brachte. Petra Gerster wirft einen liebevollen Blick auf Katharina von Bora, die sich in den Kopf gesetzt hatte, Martin Luther und sonst keinen zu heiraten. Was Luther unter Lebensgefahr sagte und tat und wie er später zusammen mit seiner Frau wirkte, hat nicht nur damals die Weltgeschichte verändert, sondern Auswirkungen bis in unsere Zeit.

Der Abend ist eine Kooperation mit der Buchhandlung Schlüter in Hösel. Karten kosten 15 Euro, Jugendliche frei, Reservierung unter Tel.: 02102 1019033.

