Heiligenhaus: Kulturprogramm trotzt knappem Etat

Der neue Kulturkalender für das erste Halbjahr 2017 bietet 18 Veranstaltungen. Es ist eine Mischung aus bekannten Freunden und neuen Gesichtern. Von Henry Kreilmann

Es ist eine Gratwanderung für das Team des Kulturbüros: Weniger Geld aus dem Etat, aber trotzdem einen gut gefüllten Kulturkalender anbieten. "Trotz des knappen Budgets ist es uns wieder gelungen, ein abwechslungsreiches Programm zusammenzustellen", erklärt Kulturbüro-Chef Stephan Nau. 18 Veranstaltungen aus Folk, Jazz, Kabarett und Theater sind im neuen Kulturkalender für das erste Halbjahr 2017 zu finden.

"Wir dürfen wieder bekannte Gruppen begrüßen, die immer gerne nach Heiligenhaus kommen, aber auch einige neue Gesichter und Gruppen haben sich angemeldet", so Nau. Wie etwa Gerry O'Connor und Gilles le Bigot. Das irisch-bretonische Duo beendet die Winterpause und beginnt das offizielle Programm am Sonntag, 22. Januar, 18 Uhr, im Museum Abtsküche mit irischer Geigenmusik.

Mit einer längst schon traditionellen Veranstaltung lädt das "Konzert der Meisterklasse" von Professor Mintchev am Samstag, 4. Februar, 17 Uhr, in die Dorfkirche Isenbügel. Am Tag darauf folgt das Duo Jörg Krause und Franziska Dillner-Koch, das jüdische sephardische Lieder im Museum Abtsküche im Gepäck haben wird.

Die Farbe des Kalenders ist in diesem Jahr ganz in Magenta gehalten. "Wie die Tickets von neanderland-ticket", erklärt Nau. "Immer mehr Kunden nutzen das Angebot, ihre Tickets über neanderticket.de zu bestellen." Das Team um Nau, Jürgen Weger und Veronika Kautz ist sich dabei um das Nischenprogramm des Angebots bewusst. Genau damit kann man zwischen den Großstädten die Zuschauer locken und in Zeiten des Spardrucks noch mehr auf Qualität achten.

"Deswegen verbreiten wir den Kulturkalender auch im weiteren Umkreis, wie etwa Essen-Kettwig und Mülheim an der Ruhr." Mit einer Auflage von 4000 Stück wird der Kalender auch in Heiligenhaus an den üblichen bekannten Orten ausgelegt. Für das Stadtfest hat man sich dabei ebenfalls wieder viel einfallen lassen. "Ein großes Highlight in diesem Kalender ist sicher 'Spirt of Ireland'", freut sich das Kulturbüro-Team. Am Mittwoch, 8. Februar, 20 Uhr, geht es rund: 14 Tänzer verbinden auf der Bühne der Kant-Aula eine energiegeladene Tanzshow mit ursprünglich-keltischer Livemusik.

Ebenfalls energiegeladen wird der Abend eine Woche später mit Goitse, am 15. Februar, 20 Uhr, im Club. Und längst schon zur Stadttradition gehört die Robert-Burns-Nacht mit Ian Bruce und Victor Besch. Mit seinem Programm "Legenden des Jazz" lockt das Ali Claudi Trio am Freitag, 3. März, 19 Uhr, ins Museum Abtsküche. Zu Stammgästen entwickeln sich auch die Bergischen Salonlöwen, die am Sonntag, 26. März, 16 Uhr, Lieder von der Titanic spielen.

Leider zum letzten Mal im Programm wird der "Folk auf'm Hof" mit den Fricklesome Amseln, Sonntag, 30. April, 19 Uhr sein. Die Betreiber des Gut Zehnthof verabschieden sich in Rente. Die Konzertreihe mit den Heiligenhauser Lokalmatadoren soll aber fortgesetzt werden.

Kabarettist H.G. Butzko spricht am Mittwoch, 3. Mai, 20 Uhr, über "Menschliche Intelligenz". Besonders freuen kann man sich schon auf gleich zwei Veranstaltungen der Neanderland Bienale 2017.

Quelle: RP