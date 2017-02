Ratingen: Kulturrucksack-Programm wird im März fortgesetzt

Das Ratinger "Kulturrucksack"-Programm für Mädchen und Jungen im Alter von zehn bis 14 Jahren wird im März mit der offenen Museumswerkstatt, einem Manga-Workshop und einem Ausflug zur Deutschen Arbeitsschutzausstellung fortgesetzt. Die Teilnahme an den einzelnen Angeboten ist kostenfrei.

Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, lädt für Samstag, 4. März, von 11.30 bis 13.30 Uhr zur nächsten offenen Museumswerkstatt ein. Gemeinsam mit den beiden Museumspädagoginnen Marion Rudel und Laura Reckzügel entdecken die Teilnehmer zunächst Kunstwerke im Original. Anschließend probieren sie künstlerische Techniken aus und werden selbst kreativ. Das aktive künstlerische Gestalten steht im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Museumswerkstatt findet regelmäßig am ersten Samstag des Monats statt. Neue Teilnehmer sind dabei stets willkommen. Es wird um eine vorherige Anmeldung im Museum bei Laura Schraml unter Telefon 02102 550-4184 oder per E-Mail an "museum@ratingen.de" gebeten

Auch die Reihe der "Manga"-Workshops wird fortgeführt. Am Dienstag, 28. März, können Manga-Fans ab 16 Uhr im Jugendclub West, Erfurter Straße 35, unter fachkundiger Anleitung von Alexandra Völker das Zeichnen von Mangas erlernen oder ihre Techniken verfeinern. Der Kurs ist für Neuanfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen geeignet. Anmeldungen nimmt Andreas Mainka vom Kulturamt telefonisch unter 02102 550-4114 und per E-Mail unter "andreas.mainka@ratingen.de" entgegen.

Der vierte Tagesausflug des Jahres führt die Kulturrucksäckler am Sonntag, 26. März, von 10 bis 18 Uhr nach Dortmund. Ob Dampfmaschine, Spritzbetonroboter, Druckereiwesen oder Walzwerk: In der Deutschen Arbeitsschutzausstellung "DASA" können auf 13.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche Maschinen betrachtet und erlebt werden. Zu den Highlights des Besuchs zählen ein simulierter Kontrollflug in einem Helikopter oder ein Spaziergang mit 3D-Brille in der Internationalen Raumstation.

Im Anschluss an eine Führung nimmt die Gruppe am Kreativfestival "Maker Faire Ruhr" teil, einem Jahrmarkt für experimentierfreudige Selbermacher. Interessierte können sich bei Michael Baaske vom Jugendamt telefonisch unter 02102 550-5660 oder per E-Mail an "info@spielmobilfelix.de" anmelden.

Quelle: RP