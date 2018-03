Heiligenhaus: Läden wollen an vier Sonntagen öffnen

Zunächst sollen Besucher zum Frühlings- und zum Stadtfest einkaufen können. Von Marita Jüngst

"Es blüht Dir was in Heiligenhaus" heißt es am 6. Mai beim Frühlingsfest in der Heiligenhauser Innenstadt. Dort präsentieren sich seit Jahren auf dem Rathausplatz rund 14 Heiligenhauser Handwerksbetriebe und bieten so den Besuchern die Möglichkeit, sich über die neusten Entwicklungen im Handwerk zu informieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Vermittlung von Inhalten der handwerklichen Ausbildung an Jugendliche, um diese für die Berufe des Handwerks zu begeistern.

An diesem Tag soll es zudem wieder einen verkaufsoffenen Sonntag geben. Beantragt hat dies das Stadtmarketing Heiligenhaus, Arbeitskreis Handel. Und auch zum Stadtfest am 3. Juni sollen die Geschäfte wieder öffnen. Mit den beiden Anträgen wird sich nun der Rat der Stadt in seiner nächsten Sitzung am Mittwoch, 14. Mai, beschäftigen.

Beim Frühlingsfest findet zudem auf der gesamten Veranstaltungsfläche eine große Mobilitätsschau statt mit nahezu 100 Neuwagen, Motorrädern, Fahrrädern und sonstigen Angeboten. Außerdem ist das Frühlingsfest fester Bestandteil des Heiligenhauser Fahrradjahres mit begleitenden Veranstaltungen. Ergänzt wird das Fest durch die Frühlingskirmes auf dem Kirchplatz sowie eventuell durch Modenschauen von Heiligenhauser Händlern sowie einem umfangreichen kulinarisches Angebot. Die Veranstalter erwarten knapp unter 20.000 Besucher. Die prognostizierte Kundenzahl in den teilnehmenden Geschäften beträgt nach Erfahrungen der vergangenen Jahre rund 2000 Kunden.

Beim Heiligenhauser Stadtfest gibt es auch am Sonntag neben einem Live-Bühnenprogramm und den Präsentationsständen der Heiligenhauser Partnerstädte auf dem Rathausplatz ein Beach-Volleyball-Turnier und einen Spiel-Strand auf dem Kirchplatz. Highlight ist sicherlich die große sonntägliche Vereinsmeile auf der Hauptstraße, auf der sich über 60 Heiligenhauser Vereine mit Aktionen präsentieren.

Diese beiden Anträge sollen nun im Rat zu beschlossen werden, nachdem sie im Haupt- und Finanzausschuss zurückgezogen wurden. "Sie mussten noch nachgebessert werden", erklärt Kerstin Plambeck, zuständig bei der Stadt für Sicherheit und Ordnung. Der Antrag für den dritten verkaufsoffenen Sonntag aus Anlass des Heiligenhauser Oldtimertreffens wird mit dem noch zu stellenden Antrag für den vierten verkaufsoffenen Sonntag aus Anlass des Heiligenhauser Martinsmarktes im Fachausschuss Bürgerservice und Sicherheit am 30. Mai beraten.

Bereits seit mehr als 20 Jahren organisiert das Stadtmarketing mit allen Arbeitskreisen Events in der Innenstadt, um die Attraktivität der Stadt nicht nur für Bürger, sondern auch für potenzielle Neubürger zu steigern und damit auch eine nachhaltige Identifikation der Bürger mit ihrer Stadt zu bewirken. Die Vielzahl der Besucher, nicht nur aus der eigenen Stadt, sondern auch aus den Nachbarstädten und der Region ist für das Stadtmarketing der Anlass für die verkaufsoffenen Sonntage, um die Nachfrage der Besucher zu befrieden.

Werden die verkaufsoffenen Sonntage genehmigt, dürfen die Läden von 12 bis 17 Uhr öffnen.

Quelle: RP