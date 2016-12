Heiligenhaus: Lehrer blicken optimistisch in die Zukunft

Lehrer blicken optimistisch in die Zukunft

Vor zwei Jahren sah es für die weiterführenden Schulen in Heiligenhaus nicht ganz so rosig aus. Experten prognostizierten sinkende Schülerzahlen. Doch der Trend kehrte sich um. Von Marita Jüngst

Die Prognosen für die Schulentwicklung in Heiligenhaus sahen nicht rosig aus, als die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) im Jahr 2014 ihre Zahlen vorlegte. Sinkende Schülerzahlen für die kommenden Jahre wurden prognostiziert. "Das ist erfreulicher Weise überhaupt nicht eingetreten", sagt Michael Beck, als Erster Beigeordneter auch zuständig für den Schulbereich.

Vielmehr hat sich die Entwicklung umgekehrt. "Die Schülerzahlen steigen wegen der vermehrten Zuzüge", sagt Beck. Laut GPA-Bericht hätten im Jahr 2019 noch 2158 Kinder und Jugendliche die drei weiterführenden Schulen in Heiligenhaus besucht. "Im Schuljahr 2016/17 sind es aber bereits 2222" beschreibt Beck die aktuelle Situation. Schulstandorte seien aufgrund der Entwicklung weder im Grundschulbereich noch bei den weiterführenden Schulen gefährdet.

Das sehen auch die Schulleiterinnen von Gymnasium, Gesamtschule und Realschule so. Die drei Schulformen mit Britta Berschick, Gabriele Arnsmann und Sonia Cohen an der Spitze arbeiten seit Jahren eng zusammen und halten so den Schulfrieden hoch, um den sie andere Städte durchaus beneiden. "Wir haben mit den Schulformen alles abgedeckt und für jedes Kind das individuelle Angebot", sagt Britta Berschick vom Immanuel-Kant-Gymnasium. Schon im Anmeldeverfahren werde darauf geachtet, die richtige Schulform für die Kinder zu finden. "Für manche Schüler ist G 8 einfach zu schnell", sagt Berschick. Da bietet sich dann möglicherweise eher die Gesamtschule an. Die allein wichtige Frage laute doch, wie kommt das Kind zum Abitur.

Konkurrenz untereinander kennen die drei Schulleiterinnen nicht. Schließlich müssen sie auch nicht um Schüler buhlen, um die Klassen voll zu bekommen. Vielmehr müssen sie Jahr für Jahr Schüler ablehnen, weil die Kapazitäten nicht ausreichen.

Denn neben den Schülern aus der eigenen Stadt zieht es auch immer wieder Auswärtige an die Heiligenhauser Schulen. Denn die haben einen guten Ruf über die Stadtgrenzen hinaus. Dabei können die Schulen nicht nur mit ausreichendem Lehrpersonal, sondern auch mit einer guten technischen Ausstattung punkten. Hinzu kommt, dass wie mehrfach berichtet, wegen fehlenden Angebots in der eigenen Stadt viele Mettmanner Eltern ihre Kinder zur Gesamtschule nach Heiligenhaus schicken. Bei weiterhin steigenden Schülerzahlen, so Beck, müssten künftig mehr auswärtige Schüler abgelehnt werden. Denn der Fokus liegt nun einmal auf den Kindern aus der eigenen Stadt.

Den Schulleiterinnen ist aufgrund der stetigen Nachfrage deshalb auch nicht bange um ihre Schulformen. Da lässt es sich gut zusammen arbeiten, auch bei der Beschulung von Flüchtlingen. Bei Sonia Cohen an der Realschule werden inzwischen 63 Flüchtlingskinder beschult, aber nicht allein von Realschullehrern, sondern auch vom Personal der beiden anderen Schulen. Diese Form der Arbeitsteilung sei inzwischen im ganzen Land als "Heiligenhauser Modell" bekannt und werde auch von der Bezirksregierung durchaus zur Nachahmung empfohlen.

Bei so viel Einigkeit in der Schullandschaft kann sich Schuldezernent Beck einigermaßen entspannt zurücklehnen. Während in anderen Städten über die Einrichtung von Sekundarschulen diskutiert wird, haben sich die bestehenden weiterführenden bestens eingerichtet. "Und das im positiven Sinn", wie Gabriele Arnsmann sagt.

Im Februar stehen dann die nächsten Anmeldungen der Sechstklässler an. Rund 240 Grundschüler sind zu verteilen. Große Verschiebungen zwischen den Schulformen erwartet Beck nicht. Traditionell werden die jeweils 116 Plätze in Gesamtschule und Gymnasium alle belegt sein. In der Realschule stehen 81 Plätze zur Verfügung.

