Am Freitag ist ein Mann aus Velbert schwer verletzt worden, als er mit seinem Wagen auf ein anderes Auto auffuhr.

Laut Polizei fuhr der 24 Jahre alte Velberter gegen 13.40 Uhr mit seinem Wagen aus einer Bushaltestelle auf die Heiligenhauser Straße. Dabei sah er nicht, dass die Ampel in Höhe der Ernst-Moritz-Straße rotes Licht zeigte und mehrere Autos dort standen. Die Polizei vermutet, dass er von der Sonne geblendet wurde.

Kurz vor dem Aufprall auf den letzten in der Fahrzeugreihe stehenden Wagen versuchte der 24-Jährige noch, auszuweichen. Doch er stieß mit dem Wagen eines 62-jährigen Heiligenhausers zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto des Heiligenhausers um 90 Grad nach links versetzt und blieb quer zur Fahrtrichtung stehen.

Der Velberter wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde in das Klinikum Niederberg gebracht. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Schaden von etwa 5000 Euro, am Wagen des Heiligenhausers einen Schaden von etwa 3000 Euro.

