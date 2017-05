Ratingen: Markthaus-Investor setzt Stadt unter Druck

Gunnar Marx hat im Falle eines Leerstandes bereits Schadensersatzansprüche angemeldet. Von Norbert Kleeberg

Der Streit um den neuen Bio-Bäcker im Markthaus 20 spitzt sich weiter zu. Der Essener Investor Gunnar Marx hat bei der Stadt bereits Schadensersatzansprüche für den Fall angemeldet, dass es in diesem Haus zu einem Leerstand kommen wird. Weite Teile der Politik lehnen einen Bäcker an dieser Stelle ab, weil vertraglich vereinbart ist, dass ein Textilgeschäft in die Räumlichkeiten ziehen muss.

Marx betonte in einem neuen Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, dass er rund vier Jahre versucht habe, einen entsprechenden Mieter für das Markthaus 20 zu finden, doch er sei mit diesem Vorhaben gescheitert. Der Investor richtete nun einen Appell an alle Bürger, Makler und die Wirtschaftsförderung der Stadt: "Bringt mir schnellstens einen Textileinzelhändler einer bekannten Marke als Mieter, damit die Zweckbestimmung des Erbbaurechtsvertrages eingehalten wird und wir keinen langen Leerstand in der guten Stube am Marktplatz haben."

Wie bereits berichtet, soll Back Bord möglich schnell ins neue Markthaus 20 ziehen. Laut Marx werden die Ladenlokale in Haus 19 und 20 bereits zum 15. Mai an Ernsting's Family und die Bio-Bäckerei übergeben. Objektiv betrachtet seit die Neuvermietung an Back Bord die "beste Option", betonte Marx. Beide Firmen wollen laut Investor zügig ihren Innenausbau vornehmen und bereits Ende Juni/Mitte Juli neu eröffnen.

Quelle: RP