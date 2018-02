Kreis Mettmann: Mehr freie Hotelzimmer im Kreis

IHK: Hotellerie erwartet nach erneutem Rekordjahr eine Beruhigung. Entwicklung im Kreis gegen den Trend.

"Die Hotellerie in Düsseldorf und im Kreis Mettmann hat erneut ein Rekordjahr hinter sich. Davon ausgehend rechnet sie für das laufende Jahr 2018 mit einem leichten Rückgang", fasst Bertold Reul, Vorsitzender des IHK-Ausschusses für Tourismus, Kongress- und Ausstellungswesen, die Ergebnisse der jüngsten Branchenbefragung durch die IHK Düsseldorf zusammen.

Fast 70 Prozent der genau 100 teilnehmenden Hotels bezeichneten ihre Geschäftslage zum Jahreswechsel als gut. Lediglich 1,4 Prozent waren unzufrieden. Dies ist nur wenig schlechter als die herausragende Beurteilung des ersten Halbjahres 2017.

Die teilnehmenden Häuser beschäftigen selbst oder über Fremdaufträge über 4.000 Mitarbeiter. Ihr Jahresumsatz liegt zusammen über 350 Millionen Euro. Mit erfassten rund 1,6 Millionen Übernachtungen deckt die IHK-Umfrage rund 63 Prozent des hiesigen Übernachtungsmarktes ab.

"Die insgesamt mehr Übernachtungen haben saldiert bei gut 20 Prozentpunkten der Häuser auch die Auslastung gesteigert, wobei die Entwicklung aber nicht einheitlich ist", erläutert Reul.

Vor allem in Düsseldorf stieg die Zimmerauslastung bei nahezu jedem zweiten Betrieb, während nur jeder fünfte einen Rückgang bilanzieren musste. Im Kreis Mettmann hingegen ist das Verhältnis mit 37 zu 34 Prozent nur fast ausgeglichen. Entsprechend ist die durchschnittliche Zimmerauslastung in der Landeshauptstadt um knapp 2 Punkte auf fast 72 Prozent angestiegen, während sie im Kreis Mettmann sogar um 2 Punkte auf unter 60 Prozent gefallen ist.

"Generell kann gesagt werden, je größer ein Hotel ist, desto zufriedenstellender war seine Geschäftsentwicklung im vergangenen Halbjahr", analysiert Reul weiter. Allerdings ist dies bei den Häusern mit mehr als 100 Zimmern durch niedrigere Übernachtungspreisen erkauft worden. Entsprechend waren die Betriebsergebnisse - allerdings von zuvor sehr ansprechendem Niveau aus - mehrheitlich rückläufig.

"Der in diesem Jahr nicht so günstige Messezyklus und eine Häufung von Feiertagen im Mai lassen die Hoteliers verhalten auf die nächsten Monate blicken", so Reul weiter.

So dürfte sich insgesamt die Stimmung etwas eintrüben, freilich ohne dass sie bereits schlecht wird. Zudem kommen einige neue Hotels vor allem in Düsseldorf auf den Markt, und eine Vielzahl von weiteren Projekten ist in Bau beziehungsweise in einer konkreten Planung. Dem stellt sich Branche durch vermehrte Investitionsanstrengungen, rechnet aber auch vor allem in Düsseldorf mit einem stärkeren Preisdruck.

Die Landeshauptstadt und der Kreis Mettmann sind attraktive Reiseziele, wie die nahezu ungebrochene Aufwärtsentwicklung der vergangenen Jahre beweist.

"Die Verantwortlichen in der Landeshauptstadt und im Kreis tun viel, damit das in Deutschland und der Welt noch bekannter wird", lobt Reul abschließend die Marken-Initiative von Düsseldorf Tourismus, die Anstrengungen von Düsseldorf Convention im Tagungsmarkt und die Düsseldorf Tourismus des Kreises.

Seit Juni 2012 organisiert der Kreis Mettmann zusammen mit Partnern wie der IHK Düsseldorf und dem DEHOGA Nordrhein e.V. zweimal jährlich Netzwerktreffen. Diese informieren zu verschiedenen touristischen Themen und bieten eine Plattform zum Austausch und Erweiterung des Netzwerks. Eingeladen sind alle Touristiker und touristischen Leistungsträger wie Unterkunfts- und Gastronomiebetriebe, Freizeit- und Kultureinrichtungen und Reiseveranstalter aus dem neanderland.

Infos unter www.neanderland.de (Für Touristiker).

(JoPr)