Ratingen: Mehrere Häuser wegen beschädigter Gasleitung evakuiert

Am frühen Dienstagnachmittag war die Ratinger Feuerwehr an einer Baustelle in der Innenstadt im Großeinsatz. Weil bei den Bauarbeiten eine Gasleitung beschädigt worden war, mussten die umliegenden Häuser aus Sicherheitsgründen evakuiert werden.