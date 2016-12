Ratingen: Messe richtet sich an Menschen ab 50

Bei der Neuauflage am 14. und 15. Januar in der Ratinger Stadthalle geht es um Gesundheit, Ernährung, Wellness, Reisen und das Wohnen im Alter. Mehr als 70 Aussteller sind dabei.

Jeweils mehr als 5500 Zielgruppenbesucher zählten die drei zurückliegenden regionalen Informations- und Unterhaltungsmessetermine "50-Plus - Freude am Leben" in der Ratinger Stadthalle. Entsprechend groß war das Interesse der regionalen Unternehmen, Kliniken, Dienstleistern, Handwerksbetriebe und Praxen für den Folgetermin: Bereits im September lag die Zahl mit über 60 Anmeldungen über der Gesamtzahl in 2016.

Noch umfangreicher und vielfältiger wird das Angebot sein, dass die Besucher bei der Neuauflage am 14. und 15. Januar in der Ratinger Stadthalle erwartet. Das Themenspektrum reicht einmal mehr von Gesundheit/Ernährung, Wellness/Lifestyle/Schönheit und Freizeit/Reisen/Fitness über Wohnen/Gestalten/Sicherheit über Leben im Alter bis zu Recht und Soziales. Interaktion steht bei vielen Ausstellern im Fokus. Experten - wie z. B. Mediziner, Fachanwälte, Finanz- und Verbraucherberaterexperten - stehen bei der ergänzenden Vortragsreihe Rede und Antwort. Insgesamt wird zu 36 Fachvorträgen eingeladen. Und wer gerne tanzen möchte, ist hierzu bei einer Schnuppertanzstunde eingeladen. Der Eintritt zu allem ist für die Besucher erneut frei.

Mehr als 70 renommierte regionale Unternehmen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe, Studios und Praxen, Krankenhäuser und Einrichtungen sind bei der 4. Informations- und Unterhaltungsmesse "50-Plus - Freude am Leben" für das Einzugsgebiet der Städte Ratingen, Mettmann und Heiligenhaus als Aussteller in der Ratinger Stadthalle dabei und informieren und unterstreichen hier ihre Leistungskompetenz. In Ratingen findet übrigens der 68. Termin der erfolgreichen Messereihe statt.

In der Ratinger Stadthalle gibt es an diesem Wochenende wieder nicht nur für die Generation "Best Ager" eine Fülle von wertvollen Informationen, Tipps und Anregungen, um das Leben heute unbeschwert, aber auch künftig mit Freude genießen zu können, sondern für alle, die mitten im Leben stehen. Unterschiedlich und vielfältig sind die Interessen, Wünsche und Bedürfnisse der Generationen "50 Plus", wo die Altersspanne ja von George Clooney bis zu Mario Adorf reicht. Im Fokus der Messe steht die Altersgruppe der 49- bis 65 Jährigen.

Bei der Messe in Ratingen erwartet die Besucher Kompetenz und Informationsvielfalt zu den Themenbereichen, die laut allen wissenschaftlichen Erhebungen dieser Altersgruppe am Wichtigsten sind. Unternehmen und Dienstleistungsbetriebe aus der Region beraten hier ganz persönlich und individuell, informieren über Trends und Neues, geben Tipps für das ganz persönliche Anliegen. Die Beteiligten garantieren den Besuchern einmal mehr ein Rundumpaket in punkto Information und Interaktion und sind zuversichtlich, dass auch bei der Neuauflage die Besucherzahl der beiden letzten Jahre erneut erreicht wird; gleiches gilt für die Vorträge, wo die Zuhörerzahl in 2015 bei über 1600 lag.

Die letzten - wenigen Standflächen - werden jetzt noch vergeben: Interessierte erhalten weitere Informationen unter Telefon 02473/9199905, per E-Mail unter "Helmut.Schmitz@hs-messen.de" sowie im Internet unter "http://www.hs-messen.de"

Die Messe ist an beiden Tagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Quelle: RP