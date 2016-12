Ratingen: Möbel brennen auf der Terrasse

Gestern Morgen wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Ratingen zu einem "brennenden Tannenbaum" auf der Terrasse eines Einfamilienhauses an der Straßburger Straße alarmiert. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass es dort keinen Tannenbaum gab, sondern die Terrassenmöbel im Vollbrand standen.

Die Bewohner des Hauses konnten rechtzeitig unversehrt das Gebäude verlassen. Die Hitzeentwicklung war jedoch so groß, dass die herabgelassenen Rollläden geschmolzen und die Scheiben bereits geborsten waren. Nur durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr mit einem Löschangriff auf zwei Wegen, durch das Gebäude und den rückseitigen Garten, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude vermieden werden. Der massiven Verrauchung des gesamten Gebäudes wurde durch eine Hochdruckbelüftung entgegen gewirkt. Im Anschluss an die Belüftungsmaßnahmen der Feuerwehr konnte die Einsatzstelle der Polizei zwecks Brandursachenermittlung übergeben werden. Im Einsatz waren die Löschzüge der Freiwilligen Feuerwehr Mitte und der Berufsfeuerwehr. Die genauen Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Das Haus ist unbewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 100.000 Euro.

Am frühen Dienstagabend kam es darüber hinaus noch zu einem Kellerbrand in West, der durch die Feuerwehr zügig abgearbeitet werden konnte.

