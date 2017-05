später lesen Ratingen Morgen geht es auf dem Marktplatz um Inklusion 2017-05-03T18:21+0200 2017-05-04T00:00+0200

Vibra, der Verein zur Integration behinderter Kinder in Kindergarten und Schulen, hat sich Besonderes ausgedacht. Er lädt für den morgigen Freitag auf den Marktplatz ein. Das Motto lautet: "Inklusion in Häppchen". Es gibt auf dem Ratinger Marktplatz an Stände, eine Bühne, ein Aktionszelt und einen Parcours.