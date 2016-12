Ratingen: Nach Berlin keine Partymusik auf dem Weihnachtsmarkt

Der letzte Tag des Ratinger Weihnachtsmarktes stand gestern ganz unter dem Eindruck der Ereignisse in Berlin. Ohnehin sollte die vierwöchige Veranstaltung gestern planmäßig langsam und ruhig auslaufen, sagte Manuela Kessler, Chefin der Werbegemeinschaft Citykauf. Von Joachim Preuss

Am Morgen war aber beschlossen worden, auf Partymusik zu verzichten und eher Besinnliches zu spielen. Kessler hatte im Büro Bürgermeister nachgefragt, ob Klaus Konrad Pesch vielleicht für eine kurze Andacht am Abend zur Verfügung stehe: "Er hat einen guten Draht zu den Menschen." Doch für den Nachmittag war bereits die Ratssitzung angesetzt. Schon nach dem Anschlag von Nizza im vergangenen Jahr, er ereignete sich am französischen Nationalfeiertag, 14. Juli, seien die Sicherheitsvorkehrungen auch für den Ratinger Weihnachtsmarkt verstärkt worden, so Kessler. Alles könne sie nicht öffentlich machen, doch seien die Budenbetreiber von der Polizei geschult worden, zum Beispiel auf ungewöhnliche Dinge zu achten. Auch sei ein Wachdienst eingerichtet worden, der rund um die Uhr den Markt im Auge behält. Wegen der Poller rund um die fußläufige Innenstadt seien keine zusätzlichen Vorkehrungen, wie beispielsweise Aufstellung von Fahrzeug-Blockaden, getroffen worden. Ansonsten hätte man, wie beispielsweise in Lintorf, fahrbare Sperren errichten müssen. Kessler lobte die Initiative von Land und Polizei: Diese seien an die Betreiber von Weihnachtsmärkten herangetreten. Viel mehr an Sicherheit gebe es wohl nicht, Anschläge könne man aber letztlich nicht gänzlich verhindern. Gestern Abend wurde mit dem Ausräumen der Holzbuden auf dem Marktplatz begonnen. Am morgigen Donnerstag stehen die Beschicker des Wochenmarktes wieder am angestammten Platz. Um den Kunden des Ratinger Wochenmarktes in der Vorweihnachtszeit eine erweiterte Einkaufsmöglichkeit zu bieten, können die Händler ihre Waren am Donnerstag, 22. Dezember, jeweils bis 16 Uhr anbieten - wie bereits am vergangenen Samstag. Dies teilt das Ordnungsamt der Stadt Ratingen mit.

Quelle: RP