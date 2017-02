Ratingen/Homberg: Närrische Jubiläen bieten Spaß im Doppelpack

Blau-Weiß feiert Jubiläum - und die Homberger Feetz feiern sowieso - die Session nähert sich weiteren Stimmungs-Höhepunkten. Von Wolfgang Schneider

Wenn zwei das Gleiche machen, ist es bekanntlich nicht dasselbe - umso schöner, wenn trotzdem sowohl bei Variante eins als auch bei Variante zwei alle voll auf ihre Kosten kommen. Aber der Reihe nach.

Wenn ein Karnevalsverein 88 Jahre (im närrischen Jargon also 8x11 Jahre) alt wird, dann muss richtig gefeiert werden. Und das tat die Prinzengarde Blau-Weiß in einer selten so gut gefüllten Stadthalle - und zwar mit Charme, Klasse und vielen Überraschungen. Über sechs Stunden närrisches Programm, das von Anfang an ein Knaller war, das muss man erst einmal auf die Beine stellen - für Blau-Weiß-Präsident Alexander Bös, der in gewohnt charmanter Manier durch den Abend führte, kein Problem. Ob Marita Köllner, die mit ihrem unverwechselbaren Charme kaum die Bühne nutzte, sondern lieber auf einem Stuhl mitten im Saal ihre Lieder zum besten gab, oder die Höhner, die direkt zum Einstieg in die Jubiläumssitzung für einen echten Knaller sorgten: Das war einfach große Klasse, närrische Unterhaltung, wie sie sein soll. Dementsprechend war die Stimmung von Anfang an bestens, die Menschen feierten auf den Stühlen. Als am späten Abend das Prinzenpaar, begleitet von den Standarten aller Ratinger Karnevalsvereine einmarschierte und es für die Blau-Weißen jede Menge Geschenke gab, war die Stimmung dann sogar fast ein bisschen ehrfurchtsvoll. Für leichten Unmut im Saal sorgte allerdings ein Problem, für das das Geburtstagskind überhaupt nichts konnte. "An manchen Tischen mussten die Gäste über eine Stunde auf Getränke warten", machten im Foyer zahlreiche Gäste ihrem Unmut Luft. Sie versorgten sich lieber dort an der Theke, verpassten so Teile des tollen Programms. Ein Ärgernis, das übrigens auch schon in den vergangenen Wochen bei Sitzungen für Empörung gesorgt hat. Und während die Einen ihren Geburtstag mit einer Riesenparty feierten, ging es im Ratinger Norden etwas beschaulicher aber eben nicht minder stimmungsvoll zu. Die Homberger Feetze hatten zu ihrem 30. Geburtstag zum Karnevalsball in den Luthersaal geladen, der schon seit Wochen ausverkauft war. Wie in der Stadthalle dürfte ob dieses tollen Abends niemand sein Kommen bereut haben. Kein Wunder, sorgten doch unter anderem die farbenfrohe KG Regenbogen und die Swinging Funfares hier nicht nur für ein echtes Platzproblem auf der Bühne, sondern auch eine gigantische Atmosphäre. Guter Karneval kann eben immer Stimmung machen - sowohl in kleinen als auch in großen Sälen.

