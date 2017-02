Ratingen: Närrischer Rat: Dat war füret Häzz

Bei der närrischen Ratssitzung stahl das Prinzenpaar Jacinta I. und Samuel I. allen die Schau - und vergoss ein paar Tränchen. Von Gabriele Hannen

Man kann die närrische Ratssitzung besuchen, weil man all die wiedertreffen möchte, die immer schon dahin gegangen sind. Auch eine Fülle von Kandidaten für und Amtsinhabern von politischen Pfründen üben eine nicht unerhebliche Anziehungskraft aus. Doch die wahre Freude liegt manchmal nicht in einem veritablen Programmpunkt.

Zum Beispiel die Truppe der Schirmherren: Da stehen die ATN-Rechtsanwälte und die MIZ- Steuerberater und -Wirtschaftsprüfer wie die älteren Herren der Muppetsshow, tragen ein buntes Schiffchen auf dem Kopf und ansonsten würdige Haltung. Allein einer, nämlich Ewald Vielhaus, wiegt die Hüften und illuminiert schließlich die Bütt. Oder die Hahnenschrei(er): Sechs propere Herren, die klarmachen, dass die richtige Stimmung, auch im Schatten Düsseldorfs, erst mit dem Domstadt-Liedgut von Olgapolka und dem kölsche Jung ausbricht. Man kann die Sitzung besuchen, weil man auf Bürgermeister Klaus Pesch steht und seine volksnah-herzlichen Worte, die er immer wieder so trefflich aus dem Moment zaubert. Oder auf die hervorragende Beziehungsmusik des Musikvereins Stein, die auch die entlegensten Gedanken mit einem Ohrwurm aufzubrezeln versteht. Vielleicht sind es sogar die Dampfplaudereien von Fabian Pollheim, die da keine Lücken im Programm zulassen und viel Frohsinn in noch mehr Worten garantieren. Ach ja, die Solo-Maries der Garden turnten auch noch und gaben reichlichen Einblick in ihre Tanzkunst und ins Untendrunter ihrer Garderobe.

Und dann die Büttenreden der Ratsmitglieder, die sowohl karnevalistische Rück-, Nabel- als auch Vorausschau in dankenswerter Weise für ihre Fraktionen erledigten: Oliver Thrun von der CDU mit seinem professionellen Büttenreden-Sidekick Jürgen Hilger-Höltgen, SPD-Redner Pat Kress, Mareike Wingerath von den Grünen, Tina Pannes und Tim-Eric Jope für die FDP und Thomas Woywood, der Pirat - jeder Grund genug für einen erbaulichen Vormittag am Karnevalssonntag in der Stadthalle. Was man auch vom Höseler Knabenchor sagen kann.

Der vielleicht schönste Grund zur begeisterten Teilnahme am bunt-liebevollen Event am Karnevalssonntag aber war auf jeden Fall das Prinzenpaar. Wie Jacinta I. und Samuel I., die Tollitäten, tanzten und redeten, wie sie sich von Herzen freuten und auch, wie sie weinten, als es den Einspieler - einen Filmgruß aus ihrer Heimat Kamerun - gab. Das war Karneval, und dat wor füret Häzz.

Quelle: RP