Kreis Mettmann: Neuer Stier erkundet Wildgehege

Ein besonderes Geschenk gibt es in diesem Jahr für die Auerochsen im Eiszeitlichen Wildgehege Neandertal: Der neue Zuchtstier Albrecht ist angekommen. Im vergangenen Sommer war der bisherige Zuchtstier Onero zusammen mit einigen Kühen in ein Beweidungsprojekt in Norddeutschland umgezogen, und seitdem war der Posten des Deckstieres unbesetzt. Nun tritt Albrecht Oneros Nachfolge an.