Kreis Mettmann: Optimierte Betriebe schonen die Umwelt

Betriebe, die ihre Kosten senken, nutzen gleichzeitig der Umwelt. Das ist die Idee von Ökoprofit, einem Klimaschutzprojekt des Kreises Mettmann. Umweltminister Johannes Remmel zeichnete gestern zehn Unternehmen und Einrichtungen in Hilden aus. Von Christoph Schmidt

Zehn Unternehmen haben das bei der vierten Staffel ein Jahr lang ausprobiert - mit Erfolg. Sie sparen jetzt 126.000 Euro, 256 Tonnen Abfall, 1,3 Millionen Kilowattstunden Energie, 359 Tonnen Kohlendioxid und 263 Kubikmeter Wasser pro Jahr ein, rechnete Kreisumweltdezernent Nils Hanheide gestern Abend im Kunstraum des Gewerbeparks Süd vor. Dafür haben die Unternehmen 437.000 Euro investiert. Das rechne sich in etwa 3,5 Jahren.

Es gehe darum, die Zukunft zu sichern und nicht zu verbrauchen, betonte NRW-Umweltminister Johannes Remmel. 1900 Unternehmen in NRW hätten sich schon an Ökoprofit beteiligt und dabei 78 Millionen Euro Betriebskosten pro Jahr eingespart. Die Firmen investierten 231 Millionen Euro und hätten diese Summe bereits nach ein bis zwei Jahren wieder hereingeholt.

Die Carl Fuhr GmbH aus Heiligenhaus produziert Verriegelungssysteme für Haus- und Wohnungstüren. Das mittelständische Familienunternehmen hat rund 240.000 Euro investiert, unter anderem in eine Heizungsanlage für Werk 1. Ersparnis: knapp 45.000 Europlus 119 Tonnen Kohlendioxid.

Der Gewerbepark Süd an der Hofstraße in Hilden beherbergt rund 50 Unternehmen. "Wir konnten nicht alle Mieter überzeugen, mitzumachen", räumte Geschäftsführender Gesellschafter Hans-Jürgen Braun ein. Deshalb habe sich nur die Verwaltung beteiligt: "Wir wollten aber Argumente finden, um unsere Mieter künftig beraten zu können." Braun fand allerdings den bürokratischen Aufwand etwas hoch. "Muss das wirklich sein?", fragte er die Verantwortlichen beim Kreis. Der Gewerbepark Süd habe seinen Gasverbrauch in den vergangenen fünf Jahren bereits von sich aus um rund 25 Prozent dauerhaft reduziert.

Die Eduard Kronenberg GmbH aus Haan ist führender Hersteller von Stanz- und Biegeteilen sowie Kunststoffelementen. Das Unternehmen investierte 42.000 Euro, vor allem in neue Serverkomponenten. Mit einer jährlichen Ersparnis von 24.500 Euro rechnet sich die Investition bereits nach zwei Jahren.

Die Firma Kadomo aus Hilden passt Autos individuell an Fahrer mit Behinderungen an. Der Betrieb nahm 3400 Euro in die Hand und rüstete vor allem auf sparsame LED-Leuchten um. Jährliche Ersparnis: 3000 Euro plus 6,8 Tonnen Kohlendioxid.

Die Firma Wachtel aus Hilden ist führender Premium-Hersteller von Backöfen und Kälteanlagen für Bäckereien. In der Montagehalle wurde unter anderem ein Schnelllauftor und Deckenlüfter installiert. Das spart 9500 Euro Energiekosten pro Jahr und rechnet sich bereits nach 1,5 Jahren.

Auch das Berufskolleg Niederberg mit 1800 Schülern machte bei Ökoprofit mit. Die Schule rüstete die Außenbeleuchtung auf sparsame LED-Lampen um. Das kostet rund 8000 Euro und spart jährlich 4100 Euro Strom ein.

