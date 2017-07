Die Pet Shop Boys kommen mit ihrer unglaublichen Multimedia-Bühnenshow nach Bochum: Dort wird das bekannte Duo am Montag, 17. Juli, nach Angaben des Veranstalters das einzige Konzert in NRW geben.

Sie gastieren mit "The Super Tour" im RuhrCongress, Stadionring 20, 44791 Bochum. Der Einlass beginnt um 19 Uhr, die Show um 20 Uhr. Für die Veranstaltung verlost die RP Ratingen heute Freikarten. Und so geht's: Einfach eine E-Mail schicken an ratingen@rheinische-post.de, in den Betreff "Verlosung" schreiben und ins Textfeld Namen und Adresse. Einsendeschluss ist heute, Mittwoch, 5. Juli, 22 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen.

Wer Pech hat: Tickets für das Konzert der Pet Shop Boys gibt es ab 70 Euro unter www.lb-events.de, unter 0234/9471940 und und an allen Vorverkaufsstellen.

(JoPr)