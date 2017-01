Ratingen: Petra hat endlich einen Spender für Stammzellen gefunden

Im November hatte es eine große Typisierungsaktion in der Stadthalle gegeben. Die Ratingerin ist mittlerweile aus der Uni-Klinik entlassen worden. Von Joachim Preuss

"Die Nadel im Heuhaufen" ist gefunden: Petra, eine an Leukämie erkrankte Frau (46) aus Ratingen, hat einen Stammzellenspender gefunden. Wie berichtet, hatte es in Ratingen eine große Typisierungsaktion in der Stadthalle gegeben. Über 800 Bürger hatten sich Blut abnehmen lassen - in der Hoffnung, Petra oder einem der vielen weltweit auf Stammzellenspenden wartenden Leukämie-Patienten helfen zu können. Petras Spender soll aus Großbritannien stammen.

"Sie hat einen Spender gefunden und wurde auch bereits transplantiert", so Bettina Steinbauer von der Deutschen Knochenmarkspende (DKMS), gemeinnützige GmbH, in Köln. Aus Gründen des Datenschutzes könne aber man keine Auskünfte über den Spender, den "genetischen Zwilling", geben. Steinbauer: "Petra geht es - zumindest seit meinem letzten Kontakt - den Umständen entsprechend gut. Die Proben aller Spender aus Ratingen sind alle ausgewertet und im internationalen Suchlauf freigegeben." Sobald der erste Spender daraus hervorgehe, werde sie informieren.

Auf ihrer Facebook-Seite teilte Petra mit, dass sie gestern nach viereinhalbwöchigem Aufenthalt aus der Uni-Klinik entlassen worden sei.

Sechs Chemotherapien hatten den Blutkrebs nicht dauerhaft besiegen können. Wochenlang lag die frühere Handballspielerin und leidenschaftliche Motorradfahrerin isoliert daheim und hoffte auf ein Wunder. "Es ist, als suche man die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen", sagt Betreuer Kai Lange. "Petra ist meine beste Freundin. Also muss ich versuchen, alles für sie zu tun." Zusammen mit dem Bruder der Patientin, ihrem 17-jährigen Sohn sowie zwei Handvoll weiterer engster Freunde hatte er die Hebel in Bewegung gesetzt, um die Typisierungsaktion zu starten.

Die Resonanz war überwältigend: Schon kurz nach Beginn der Aktion am 13. November waren so viele Leute gekommen, dass sich im Eingangsbereich der Ratinger Stadthalle eine lange Schlange bildete. Lange koordinierte die Aktion: "Dass direkt zu Beginn so viele Leute kommen, damit haben wir nicht gerechnet. Es ist unglaublich, ich hoffe, das bleibt bis heute Abend so." Am Ende des Tages waren es 823 Bürger, die sich typisieren ließen.

Bis dahin gab es bereits 19315 registrierte Spender im Kreis Mettmann, 3277 davon in Ratingen, fünf in Heiligenhaus und weitere 2879 Geber stammen aus Langenfeld. Von den insgesamt 19.315 haben 129 bereits Stammzellen gespendet und damit 129 Patienten Hoffnung auf ein zweites Leben geschenkt, so Bettina Steinbauer.

