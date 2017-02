Ratingen: Pohlmanns feiern gleich zwei Geburtstage

Bernhard Pohlmann wurde am Samstag 90 Jahre alt. Am selben Tag wurde sein Urenkel Noel vier. Von Anneke Schultz

Für die ganze Familie Pohlmann gibt es im Jahr 2017 viele außergewöhnliche Tage, besonders aber für Bernhard und Hildegard Pohlmann. Am Samstag feierte Bernhard Pohlmann seinen 90. Geburtstag, und auch seine Frau wird dieses Jahr 90. Zusätzlich dazu feiert das Ehepaar im Sommer auch noch Eiserne Hochzeit, da sind sie dann 65 Jahre verheiratet. "So aufgezählt klingt es schon unglaublich", sagte Bernhard Pohlmann.

Die ganze Familie kam am Samstag im Haus am Theodor-Heuss-Platz in der Stadtmitte zusammen, um diesen besonderen Tag zu feiern. Doch es gab nicht nur ein Geburtstagskind. Auch Bernhard Pohlmanns Urenkel Noel konnte sich feiern lassen, er wurde vier Jahre alt. "Als Noel auf die Welt kam, war es wie ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk", so Pohlmann.

Auch die Stadt Ratingen ließ es sich nicht nehmen, den beiden Geburtstagskindern zu gratulieren. Der zweite stellvertretende Bürgermeister Rainer Vogt überbrachte im Namen des Bürgermeisters beste Glückwünsche und ein kleines Geschenk. "Ein 90. Geburtstag ist immer toll. Doch wenn es ein gebürtiger Ratinger ist, dann ist das natürlich etwas ganz Besonderes", so Vogt.

Bernhard Pohlmann blickt auf ereignisreiche, glückliche und auch schwierige Jahre zurück. Im Jahr 1927 wird er in Ratingen geboren, damals lebte seine Familie auf der Kaiserswerther Straße. Zwei Jahre später baute sein Vater das Haus am Theodor-Heuss-Platz, in dem Bernhard und Hildegard Pohlmann heute noch leben. "Ich habe nur zwei Jahre nicht in Ratingen verbracht, das war im Zweiten Weltkrieg. Im November 1945 bin ich wieder nach Hause gekommen", erzählte Pohlmann. Nach dem Krieg wird er Elektriker und macht seinen Meister. Bei der Calor Emag GmbH verbringt er viel Zeit auf Montage, auch im Ausland. Doch das endet, als er seine Frau Hildegard kennenlernt. "Sie wollte eigentlich keinen Monteur heiraten, der so oft nicht zuhause ist. Ich habe dann bei der Mannesmann AG in Düsseldorf angefangen", sagte Bernhard Pohlmann.

Das Paar hat drei Söhne, ihr ältester verstarb mit 42 Jahren an Krebs. "Das schmerzt natürlich unglaublich. Doch unsere Kinder, Enkel und Urenkel machen uns glücklich", so das Ehepaar. Das merkt man den beiden auch an. Stolz erzählt Bernhard Pohlmann über die Berufe seiner Söhne Norbert und Helmut, über deren Familien und wie gut Noels große Schwester Chiara schon Englisch spricht. Mindestens zweimal in der Woche besuchen Chiara und Noel ihre Urgroßeltern.

Den Samstag ließ die Familie Pohlmann, wie es sich für richtige Ratinger gehört, mit einem Abendessen im Restaurant in der Stadthalle ausklingen. Bernhard und Hildegard Pohlmann sind froh, dass sie immer in Ratingen geblieben sind: "Wir können es uns einfach nicht vorstellen, den Ratinger Kirchturm nicht mehr zu sehen."

Quelle: RP