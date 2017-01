Hösel: Polizei nimmt in Hösel zwei Einbrecher fest

Am Freitag, gegen 18.45 Uhr, nahm die Polizei zwei Wohnungseinbrecher aus Südosteuropa fest. Die beiden polizeibekannten Männer waren einer Zivilstreife aufgefallen, als sie im Bereich der Straße Allscheidt aus zwei geparkten Autos stiegen und anschließend - bepackt mit einem leeren Rucksack - zu Fuß in ein Wohngebiet spazierten.

Als die beiden 35 und 36 Jahre alten Männer nach etwa einer Stunde zu ihren Fahrzeugen zurückkehrten, wurden sie kontrolliert. In dem nun prall gefüllten Rucksack fanden die Polizisten Diebesgut, unter anderem diverse Uhren und Schmuck im Wert von etwa 10.

000 Euro, welches aus einem Wohnungseinbruch am Kämpchenweg stammte. Die beiden Südosteuropäer wurden festgenommen und gestern dem Haftrichter vorgeführt. Außerdem meldet die Polizei zwei weitere Einbrüche. So wurde ein Mehrfamilienhaus am Winterheimweg in Ost heimgesucht. Beute: ein Fotoapparat. Am Ehrkamper Bruch in Breitscheid stiegen Ganoven in ein Reihenhaus ein. Die Räume wurden durchsucht. Was fehlt, steht noch nicht fest.

(JoPr)