Zwischen Mai und November 2016 sollen die Bande die Diebstähle begangen haben. Dabei gingen sie so vor: Der erste Täter stellte sich an der Kasse an und legte ein großes Paket auf das Band. Dadurch war die Sicht des Kassierers eingeschränkt. Der zweite Täter nahm die Zigaretten aus der Auslage und legte sie unbemerkt in einen Einkaufskorb. Der dritte Täter verdeckte die Sicht auf den zweiten Täter.Alle drei verließen dann meist den Kassenbereich und nahmen die Zigaretten in Rucksäcken mit. weniger