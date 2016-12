später lesen Ratingen Polizei sucht drei Männer nach Containerbrand Teilen

Twittern







West (RP) Am späten Heiligabend, gegen 23.25 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Ratingen zu Containerbränden an der Brandenburger Straße gerufen. Das teilte die Polizei gestern mit. Zeugen hatten Alarm geschlagen.