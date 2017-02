Ratingen: Polizei sucht zwei unbekannte Radlerinnen

West (RP) Am Sonntagabend kam es zu zwei versuchten Raubdelikten in West. Die Polizei geht von einem Zusammenhang aus und sucht Zeugen.

Gegen 22 Uhr befand sich eine 43-jährige Frau in einer Bankfiliale am Berliner Platz und holte an einem Automaten Bargeld ab. Dabei wurde sie von zwei unbekannten Frauen beobachtet, die ihr dann auch auf ihrem Heimweg bis zu einem Mehrfamilienhaus folgten. Als die Frau in den Aufzug des Hauses trat, folgten die Unbekannten ihr auch hier. Als die 43-Jährige aussteigen wollte und sich die Türen des Fahrstuhls öffneten, wurde sie plötzlich von hinten von den beiden Frauen angegriffen und attackiert. Sie bedrohten ihr Opfer mit einem Messer und einer Pistole. Als sich die Überfallene jedoch vehement wehrte und lautstark um Hilfe rief, ließ das Duo von ihr ab und flüchtete mit Fahrrädern in unbekannte Richtung.

Nur kurze Zeit später, gegen 22.25 Uhr, fielen die zwei Täterinnen zwei jungen Ratingerinnen an der Dieselstraße, Ecke Boschstraße auf, als die zwei Unbekannten, jede jeweils ein Fahrrad schiebend, die beiden Ratingerinnen fußläufig verfolgten. In Höhe des Kreisverkehrs übergaben die unbekannten Frauen die Damenfahrräder an drei ebenfalls noch unbekannte junge Männer, die sich damit unmittelbar in Richtung der Straße "Rott" entfernten. Die zwei unbekannten Frauen sprachen die beiden 20-jährigen Freundinnen dann an und verwickelten sie in ein Gespräch. Plötzlich zog eine der Unbekannten ein Messer, bedrohte die 20-Jährigen damit und forderte die Herausgabe ihrer Wertsachen. Die Mittäterin verlieh der Drohung mit einem pistolenähnlichen Gegenstand Nachdruck, den sie gegen die jungen Frauen richtete. Als die beiden Überfallenen daraufhin versuchten zu flüchten, schlug eine der beiden Täterinnen einer 20-Jährigen massiv gegen den Kopf. Auch in diesem Fall flüchteten die Täterinnen anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung. Das 20-jährige Opfer wurde durch die Attacke verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

Die Täterbeschreibungen sind übereinstimmend: etwa 18 Jahre alt, ca. 165 cm groß, eine Frau sehr schlank, die andere hatte eine normale Statur, beide dunkelbraune Haare zum Zopf gebunden, beide schwarz gekleidet mit kurzen Jacken ("Bomberjacken"), eine Täterin trug ein auffällig rotes Halstuch. Bisher liegen der Ratinger Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib der beiden Täterinnen oder der ebenfalls noch unbekannten männlichen Begleiter vor.

Hinweise erbittet die Polizei in Ratingen, Telefon: 02102/ 9981-6210.

Quelle: RP