Velbert-Mitte: Polizei Velbert warnt Hundehalter vor Rattengift

Die Velberter Polizei warnt Hundehalter: Unbekannte haben Gift ausgelegt, dass Hunde schädigen kann. Besondere Gefahr droht in Velbert-Mitte.

Bereits zwei konkrete Fälle wurden in den Tagen nach Weihnachten angezeigt: Hunde stöberten auf Wiesengrundstücken an der Werdener Straße und an der Taubenstraße kleine blaue Kügelchen auf und verschluckten sie. Vermutlich handelte es sich um Rattengift. In beiden Fällen konnte das Leben der Hunde durch schnelle Intervention der Hundehalter und sofortige tierärztliche Behandlungen gerettet werden.

Die Velberter Polizei weiß noch nicht, wer das Gift ausgelegt hat und warum. Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

(hpaw)