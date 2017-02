später lesen Ratingen Polizei warnt kreisweit vor falschen Beamten 2017-02-28T17:42+0100 2017-03-01T00:00+0100

Aus aktuellem Anlass warnt die Mettmanner Polizei erneut kreisweit vor Trickbetrügern, die sich als Polizeibeamte und damit als vermeintliche Amtsträger ausgeben, um vornehmlich Senioren zu betrügen und diese um ihr "Hab und Gut" zu bringen. Alleine fünf Versuche dieser Betrugsmasche ereigneten sich am vergangenen Rosenmontag allein im Velberter Stadtgebiet. Es gab Anrufe von einem Unbekannten, in denen Bürgern in einer geschickten Gesprächsführung vorgetäuscht wurde, dass sie zeitnah Opfer eines Einbruchs oder Raubes werden könnten. Um ihre Ersparnisse und Wertgegenstände vor diesen Straftätern in Sicherheit bringen zu können, erkundigte sich der Anrufer nach dem Vermögen und kündigte im Verlaufe des Gesprächs an, dass ein Polizist vorbeikommen könne, um die Wertsachen an sich zu nehmen und Schaden abzuwenden.