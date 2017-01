Prozess um Auftragsmord in der Karibik

Im Prozess um einen Auftragsmord in der Karibik hat eine Kriminalbeamtin ein ausführliches Geständnis der Angeklagten bei der Polizei bestätigt. Die Ratingerin selbst hatte im Prozess ihre Unschuld beteuert und ein früheres Geständnis widerrufen.

Die Beschuldigte habe ausgesagt, dass ihr Ehemann sie geschlagen und sich an ihrer Tochter vergangen habe, berichtete die Polizistin am Donnerstag als Zeugin am Düsseldorfer Landgericht. Beim Prozessauftakt hatte die Angeklagte ihre Unschuld beteuert.

Die Polizistin schilderte dagegen, dass die Beschuldigte ihrer eigenen Aussage zufolge beschlossen habe: "Der muss weg. Der muss sterben." Sie habe den Tatablauf genau beschrieben, nur den Namen des Auftragsmörders nicht nennen wollen. Ihr Mann, ein 56-Jähriger aus Ratingen, war im Dezember 2015 in der Dominikanischen Republik durch einen Schuss in den Hinterkopf getötet worden.

Der Verteidiger hatte vergeblich versucht, die Aussage der Polizistin vor Gericht zu verhindern. Seine Mandantin hätte ohne Dolmetscher nicht vernommen werden dürfen. Die Polizisten sagte dagegen am Donnerstag, die Beschuldigte und ihr Anwalt hätten auf einen Dolmetscher ausdrücklich verzichtet.

(lsa/lnw)