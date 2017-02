Nach einem Besuch in seinem Golfclub im April vermisste ein 82-Jähriger seine Geldbörse. 20.000 Euro sollen mehrere Täter anschließend mit seinen Bankkarten erbeutet haben. Nun sucht die Polizei mit Fotos nach ihnen.

Am 4. April 2016 soll dem Mann seine Geldbörse in einem Umkleideraum des Golfclubs am Rommeljansweg gestohlen worden sein. Weg waren damit auch seine Bank- und Kreditkarten.

Mehrere Personen hoben laut Polizei mit Hilfe der gestohlenen Kreditkarten Geld ab oder überwiesen es auf andere Konten. Mehr als 20.000 Euro sollen so gestohlen worden sein.

Die Polizei fahndet jetzt mit Fotos und will wissen, wer die mutmaßlichen Täter, zwei Frauen und zwei Männer, kennt. Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102/ 9981 6210, entgegen.

