2016-12-20T18:17+0100 2016-12-21T16:19+0100

Nach einem Unfall am Montagabend an der Berliner Straße in Ratingen-West sucht die Polizei Zeugen. Zwei Männer sind zu Fuß auf der Flucht, einer könnte schwer verletzt sein. Der Wagen war gegen einen Baum und durch eine Mauer gefahren und hatte sich überschlagen.