Ratingen: Ratingen zeigt Flagge für eine atomwaffenfreie Welt

Ratingen setzt ein sichtbares Zeichen für eine friedliche Welt ohne Atomwaffen: Als Mitgliedsstadt der "Bürgermeister für den Frieden" (Mayors for Peace) wird auf dem Marktplatz am Bürgerhaus vom 7. bis 10. Juli die Flagge der Mayors for Peace wehen.