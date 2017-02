Diese Woche: Regel-Ärger

Lange hat man gewartet: Aber nun sollen mehr Stellen im Baudezernat geschaffen werden. Derweil ärgern sich Politiker über zu hohe Aufwandsentschädigungen.

Kaum hatten sich Stadtverwaltungen und Fraktionen landauf, landab mit den neuen Regelungen für Aufwandsentschädigungen beschäftigt, kam in dieser Woche ein neuer Erlass. Tenor: Die Städte müssen die erhöhten Pauschalen auszahlen - ob die Politiker wollen oder nicht. Das quittierte nicht nur Ewald Vielhaus, CDU-Fraktionschef, mit Kopfschütteln. Denn in der Fraktion sei gerade beschlossen worden, auf die zusätzlichen Gelder zu verzichten. Die Ämter seien zwar mit viel Arbeit verbunden, aber eben ehrenamtlich, so Vielhaus. Jetzt müsse sich jeder überlegen, wie und wo er das Geld spende. Die Stadt rechnet mit Mehrkosten in Höhe von bis zu 130.000 Euro - die nun vielleicht über den Ratsumweg an wen auch immer gespendet werden - wenn denn alle Politiker drauf verzichten. Was für ein Ministerial-Humbug!

Christian Wiglow, SPD-Fraktionschef, hält es grundsätzlich für richtig, wenn das Land sich überlege, wie man das kommunale Ehrenamt attraktiver machen könne. Doch diese Maßnahmen heizten nur unnötig eine Diskussion ums Geld an. Seine fast voll zu versteuernde Aufwandsentschädigung als Ratsherr und Fraktionsvorsitzender spende er zu einem Drittel. Er schätzt den Arbeitsaufwand auf etwa 15 bis 20 Stunden pro Woche - neben seinem Job bei der Arbeitsagentur.

Quelle: RP