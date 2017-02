später lesen Ratingen RP verlost Karten für die Närrische Ratssitzung Teilen

Die Närrische Ratssitzung steigt am Karnevalssonntag, 26. Februar, 10.11 Uhr, in der Stadthalle. Zu dieser Veranstaltung sind neben den Ratsmitgliedern vorwiegend Mitglieder der Brauchtumsvereine geladen. Um aber auch den nicht-organisierten Jecken die Möglichkeit zur Teilnahme zu geben, werden wieder rund 100 Eintrittskarten kostenfrei ausgegeben: Am Dienstag, 14. Januar, ab 14 Uhr sind die Karten (maximal vier pro Person) im Hotel-Restaurant Europäischer Hof, Mülheimer Straße 13, bei Gastronom Heinz Hülshoff erhältlich. Vorreservierungen sind nicht möglich, um allen Interessierten die gleiche Chance zu geben.