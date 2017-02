Heiligenhaus: Schlüsselregion sucht helfende Hände

Die Vorbereitungen zum Aktionstag beginnen am 7. März. Die Organisatoren informieren über Mitmach-Modalitäten.

Ob Wände streichen, Bänke bauen oder Kindern Kinderfahrräder reparieren: Beim Aktionstag der Schlüsselregion im Juni werden Unternehmen und gemeinnützige Einrichtungen aus Velbert und Heiligenhaus wieder gemeinsam Projekte umsetzen. Bei der Auftaktveranstaltung am 7. März informiert die Schlüsselregion e.V. darüber, wie man mitmachen kann.

"Es hat mir sehr gut gefallen, als Mitarbeiter eines Velberter Unternehmens direkt in unserer Region etwas zu bewegen für soziale Einrichtungen, die hier eine gute und wichtige Arbeit leisten", erinnert sich Philipp Vitz von Vitz-Metallguss an den ersten Aktionstag der Schlüsselregion vor zwei Jahren. Er hat damals gemeinsam mit Mitarbeitern anderer Firmen, Sportlern und Flüchtlingen der Fassade der Umkleide der SSVg Heiligenhaus 09/12 einen frischen Anstrich verpasst.

Dieser Tag der Begegnung und des Miteinanders wird im Juni wiederholt. Organisiert wird der Aktionstag von der Schlüsselregion, dem Industrieverband für Velbert und Heiligenhaus. Die Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert konnte als Hauptförderer gewonnen werden.

Die Vorbereitung des Aktionstages beginnt mit der Auftaktveranstaltung am 7. März: Hier erklärt das Team der Schlüsselregion, wie die Zusammenarbeit zwischen Einrichtungen und Unternehmen entsteht und gibt Tipps für beispielhafte Projekte. Herzlich eingeladen zur Auftaktveranstaltung sind alle Velberter und Heiligenhauser Unternehmen und Einrichtungen, die gern Projekte umsetzen möchten. Wer teilnehmen möchte, kann sich jetzt unter www.aktionstag-schluesselregion.de zur Auftaktveranstaltung am 7. März um 17 Uhr im Forum Niederberg anmelden.

Auch der SKFM Velbert/Heiligenhaus ist gern wieder beim Aktionstag dabei. "Für uns war es besonders schön zu sehen, wie Unternehmen und soziale Einrichtungen gemeinsam etwas bewegt haben. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern, den Eltern und den Kindern unserer Einrichtungen hat super geklappt und es sind tolle Projekte umgesetzt worden", freut sich Claudia Schmidt, Fachbereichsleiterin beim SKFM.

2015 engagierten sich bereits 1.000 Beteiligte aus 80 Unternehmen und mehr als 60 Einrichtungen, um über 90 Projekte zu verwirklichen. Dabei wurden unter anderem Wände in einem Flüchtlingsheim gestrichen, Fahrräder von Kindern repariert und tolle Fotos von Bewohnern eines Seniorenheims geschossen. "Die After-Work-Party in der Vorburg war dann eine schöne Möglichkeit, bei guter Live-Musik und leckerer Verköstigung mit den vielen anderen Teilnehmern der Aktion in Kontakt zu kommen. Ich finde es super, dass so viele Unternehmen in unserer Region so hilfsbereit sind und Mitarbeiter für diesen Tag freistellen", resümiert Philipp Vitz den Tag.

Eine ähnlich tolle Resonanz verspricht sich die Schlüsselregion e.V. auch für den Aktionstag 2017. "Alles, was an einem Tag umsetzbar ist und ohne finanzielle Zuschüsse auskommt, ist als Projekt möglich. Es geht um die Begegnung zwischen Firmen und Einrichtungen, nicht um Sponsoring", erklärt Dr. Thorsten Enge, Geschäftsführer der Schlüsselregion e.V.Informationen und die Möglichkeit, sich anzumelden gibt es unter: www.aktionstag-schluesselregion.de.

Quelle: RP