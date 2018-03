später lesen Ratingen Schnee verhindert den Dreck-weg-Tag FOTO: Achim Blazy FOTO: Achim Blazy 2018-03-04T16:52+0100 2018-03-05T00:00+0100

Schade, schade: Schneefall hat am vergangenen Samstag dafür gesorgt, dass der Dreck-weg-Tag in der Stadt ausfallen musste. Nur wenige Bürger waren zum Baubetriebshof gekommen, berichtete Kämmerer Martin Gentzsch, in dessen Zuständigkeitsbereich die Kommunalen Dienste fallen. Ute Baggelmamn und Sven Kastner (Foto), die zum Organisationsteam gehörten, werden nach einem neuen Termin suchen. Gentzsch, der selbst schon sehr früh in den Straßen von Breitscheid unterwegs war, freute sich, dass sich die Menschen um ihren Siedlungen kümmern.